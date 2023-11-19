Alexander Freund

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AI新工具：用10秒钟语音就能诊断2型糖尿病
AI新工具：用10秒钟语音就能诊断2型糖尿病
人工智能可以通过分析人声语音，相当准确地诊断出2型糖尿病。语音分析工具虽然提供了很多新的诊断可能性，但也存在很高的风险。
技术
2023年11月19日
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加拿大掘金者发现猛犸象干尸
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他们原为寻找黄金，却撞上更稀罕之物：一头保存基本完好的猛犸象（长毛象）木乃伊。在加拿大的这一轰动性发现让科研人员们兴奋异常。
自然与环境
2022年7月3日
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3400年前的古城在伊拉克水库重见天日
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由于伊拉克极度干旱、水库水位降低，考古学家们得以对一座此前淹没在水底的青铜时代城市遗址进行考察，并获得了一些惊人的发现。
文化
2022年6月5日
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德尔塔克戎（Deltacron）组合变种：专家这样说
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德尔塔克戎是冠状病毒变异毒株德尔塔（delta）和 奥密克戎（omicron）的组合。这种已经得到确认的混合变体是否更危险？现有疫苗还管用吗？
健康
2022年3月20日
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科学家首次观测到濒死人类大脑
科学家首次观测到濒死人类大脑
在一个偶然状况下，研究人员观察到当人类死亡时大脑会发生什么事。这些画面像一个梦、一个最后的记忆。
科学
2022年2月27日
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一针抵抗所有新冠？美军研发“超级疫苗”
一针抵抗所有新冠？美军研发“超级疫苗”
美国陆军研发俗称“全能疫苗”的“泛冠状病毒疫苗”（SpFN ）， 用于预防现在的以至将来的所有冠状病毒，且要使常规加强接种不再必要。是否真能达此目标，尚待观察。
健康
2022年2月6日
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