Alexander Freund

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AI新工具：用10秒鐘語音就能診斷2型糖尿病
AI新工具：用10秒鐘語音就能診斷2型糖尿病
人工智慧可以通過分析人聲語音，相當準確地診斷出2型糖尿病。語音分析工具雖然提供了很多新的診斷可能性，但也存在很高的風險。
技術
2023年11月19日
2023年11月19日
加拿大掘金者發現猛獁象干屍
加拿大掘金者發現猛獁象干屍
他們原為尋找黃金，卻撞上更稀罕之物：一頭保存基本完好的猛獁象（長毛象）木乃伊。在加拿大的這一轟動性發現讓科研人員們興奮異常。
自然與環境
2022年7月3日
2022年7月3日
3400年前的古城在伊拉克水庫重見天日
3400年前的古城在伊拉克水庫重見天日
由於伊拉克極度乾旱、水庫水位降低，考古學家們得以對一座此前淹沒在水底的青銅時代城市遺址進行考察，並獲得了一些驚人的發現。
文化
2022年6月5日
2022年6月5日
德爾塔克戎（Deltacron）組合變種：專家這樣說
德爾塔克戎（Deltacron）組合變種：專家這樣說
德爾塔克戎是冠狀病毒變異毒株德爾塔（delta）和 奧密克戎（omicron）的組合。這種已經得到確認的混合變體是否更危險？現有疫苗還管用嗎？
健康
2022年3月20日
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科學家首次觀測到瀕死人類大腦
科學家首次觀測到瀕死人類大腦
在一個偶然狀況下，研究人員觀察到當人類死亡時大腦會發生什麼事。這些畫面像一個夢、一個最後的記憶。
科學
2022年2月27日
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一針抵抗所有新冠？美軍研發「超級疫苗」
一針抵抗所有新冠？美軍研發「超級疫苗」
美國陸軍研發俗稱「全能疫苗」的「泛冠狀病毒疫苗」（SpFN ）， 用於預防現在的以至將來的所有冠狀病毒，且要使常規加強接種不再必要。是否真能達此目標，尚待觀察。
健康
2022年2月6日
2022年2月6日
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