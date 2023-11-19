Alexander Freund

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AI新工具：用10秒鐘語音就能診斷2型糖尿病

AI新工具：用10秒鐘語音就能診斷2型糖尿病

人工智慧可以通過分析人聲語音，相當準確地診斷出2型糖尿病。語音分析工具雖然提供了很多新的診斷可能性，但也存在很高的風險。
技術2023年11月19日
Kanada Baby-Wollhaarmammut

加拿大掘金者發現猛獁象干屍

加拿大掘金者發現猛獁象干屍

他們原為尋找黃金，卻撞上更稀罕之物：一頭保存基本完好的猛獁象（長毛象）木乃伊。在加拿大的這一轟動性發現讓科研人員們興奮異常。
自然與環境2022年7月3日
此前，這個古城內遺址（圖）暴露在外面六周的時間。如今，這個地方已經又被水淹沒

3400年前的古城在伊拉克水庫重見天日

3400年前的古城在伊拉克水庫重見天日

由於伊拉克極度乾旱、水庫水位降低，考古學家們得以對一座此前淹沒在水底的青銅時代城市遺址進行考察，並獲得了一些驚人的發現。
文化2022年6月5日
Neue Virusvariante "Deltakron"

德爾塔克戎（Deltacron）組合變種：專家這樣說

德爾塔克戎（Deltacron）組合變種：專家這樣說

德爾塔克戎是冠狀病毒變異毒株德爾塔（delta）和 奧密克戎（omicron）的組合。這種已經得到確認的混合變體是否更危險？現有疫苗還管用嗎？
健康2022年3月20日
Symbolbild Klinischer Tod

科學家首次觀測到瀕死人類大腦

科學家首次觀測到瀕死人類大腦

在一個偶然狀況下，研究人員觀察到當人類死亡時大腦會發生什麼事。這些畫面像一個夢、一個最後的記憶。
科學2022年2月27日
泛冠狀病毒疫苗據信能保護美國武裝部隊未來免受各種冠狀病毒及其變體的侵害（資料圖片）

一針抵抗所有新冠？美軍研發「超級疫苗」

一針抵抗所有新冠？美軍研發「超級疫苗」

美國陸軍研發俗稱「全能疫苗」的「泛冠狀病毒疫苗」（SpFN ）， 用於預防現在的以至將來的所有冠狀病毒，且要使常規加強接種不再必要。是否真能達此目標，尚待觀察。
健康2022年2月6日
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