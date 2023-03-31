价格战奏效？特斯拉季度交付量创纪录

（德国之声中文网）今年头三个月，特斯拉共交付422875辆汽车，与上季度相比增加4%。不过，与去年同期相比，增幅则达到36%。1月，特斯拉首席执行官马斯克曾表示，今年有望实现交付200万辆汽车。

今年1月，特斯拉在全球大幅降价，最高幅度达到20%，引发价格战。在美国，Model Y的定价从65990美元降至54990美元。

深水资产管理（Deepwater Asset Managment）的分析师蒙斯特（Gene Munster）向路透社表示：“如果特斯拉没有降价，可能表现会很差。我认为它所显示的迹象就是，经济形势不大容易。“蒙斯特认为，特斯拉降价带来了销量增加，但是也并未达到马斯克所预期会达到的水平。

近些年来，马斯克并未实现所定下的销量目标。特斯拉去年的全球交付量为130万辆。

与前一季度相比，今年第一季度，特斯拉主打的Model 3和Model Y交付量增加6%。不过价位更高的Model X和Model X交付量则缩水38%。

产量大于交付量

与此同时，特斯拉的产量大于交付量。今年头三个月，特斯拉共生产了440808辆汽车。

在特斯拉的中国工厂从去年新冠疫情的冲击下复苏的同时，特斯拉在德克萨斯和柏林附近的新工厂提高了产量。特斯拉周日发推特称，德克萨斯的工厂本周产出4000辆Model Y。在柏林附近的工厂本周共产出5000辆特斯拉。

巴克莱（Barclays）分析师利维（Dan Levy）向路透社分析认为，随着多家车企跟随降价，以及对经济势头减弱的忧虑，特斯拉有可能还会面临进一步降价的压力。

对特斯拉美国市场而言，美国政府对新能源汽车补贴的政策收紧，也将对特斯拉带来一些消极影响。特斯拉上周三表示，Model 3车型将因此而受到影响。

中国市场份额：比亚迪仍领先

而对中国市场而言，特斯拉的降价引发了一场价格战。中国的竞争者——包括比亚迪和小鹏汽车也采取降价措施捍卫市场份额。今年头两个月，中国新能源汽车市场的领头羊比亚迪占据份额为41%。特斯拉的市场份额为8%。目前中国市场上，特斯拉Model 3的价格已降至229900元人民币。

在市场预期特斯拉有望赢得这场价格战之下，特斯拉股价今年已飙升超过68%。不过，与2021年11月该股价格最高点相比，仍不及当时的一半。

上周，中国车企比亚迪宣布去年净利润为166亿元人民币，同比增长446%。今年2月，比亚迪售出191664辆新能源汽车。这远超过特斯拉同期约75000辆的销量。

德国车企大众刚刚过去的周末则宣布，会加大在中国的电动汽车投入。到2024年，计划与合资伙伴在中国电动汽车领域投入150亿欧元。

（路透社、德新社）

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