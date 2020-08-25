二度感染新冠病毒是否可能？

（德国之声中文网）新冠病毒大流行瘟疫甚嚣尘上之际，有关可能出现二度感染的报道并不鲜见，不过，迄今的说法是，复阳病例概因检测错误或首次感染病毒残余引起。而现在，香港、荷兰、比利时和美国却分别发生确诊的二度感染病例，所有当事人都是康复后数月再度感染，嫌凶显然是一种变异新冠。

病人各异 病况相同

一名３３岁香港人今年３月中旬出现轻微新冠感染症状，３月２６日检测呈阳性，随后住院治疗，在两次检测呈阴性后，于４月１４日出院。

他一定是后来在西班牙出差时再度染疫。８月１５日，他在香港机场做例行检测时纯属偶然获阳性结果。尽管他毫无任何症状，但保险起见，仍被送入医院。

分析结果表明，此次感染的确与上次不同，而是感染了一种变异病毒。港大医学院微生物学系副教授杜启泓博士（Dr. Kelvin Kai-Wang To）指出，"研究表明，第一个病毒和第二个病毒不一样，属于新冠肺炎SARS-CoV-2的另一毒株。"他称，这两种病疫病毒在基因组序列上有２４处不同。

人类早就知道，在大流行疫情过程中，病毒都会多次变异，并一再改变其基因序列，新冠病毒SARS-CoV-2亦然。

中国科研人员认为，这位男子很显然是再度感染，也就是说，即使新冠康复病人也可能再度感染某种变异新冠。港大的杜启泓博士团队指出，229E, 、OC43、NL63和HKUI24等其它季节性流感冠状病毒也经常发生类似的再度感染现象。

欧洲两例

在荷兰和比利时也分别发生再度感染病例。病毒学家、荷兰政府顾问科普曼斯（Marion Koopmans）指出，荷兰那名年龄较大的男性患者免疫系统虚弱，他二度感染的基因代码与首次感染的基因代码明显不同。这表明，该病例并非首次感染复阳。

香港刚刚解除了户外也要戴口罩的规定

科普曼斯在荷兰电台表示，可能的再度染疫并不让她惊讶。她指出，"我们从别的呼吸道感染中看到，人不是终生受到保护，这次的冠状病毒病也不能如此指望。"但她强调，现在必须澄清，此类二度感染是频繁发生抑或个别病例。

在比利时，一名女患者在３个月后重又染疫。对她所做的基因序列分析结果也确认，二度感染的病毒有１２种变异。病毒学家范·兰斯特（Marc Van Ranst）在比利时VTM电视台上表示，"这可不是一个好消息"。

美国一例

继香港和欧洲的类似报道后，内华达州也通报了美国首例新冠病毒再感染病例。患者是一名25岁男子。他第一次感染是在今年4月，当时只有轻度症状。之后他康复了，两次测试都呈阴性。而在今年6月，他再次测试为阳性，并因为病情相对较重而需要住院。

很多问题尚无答案

如果再度感染得到证实，那在很大程度上就意味着，对新冠病毒的免疫力持续时间不长。至少若干新冠肺炎康复者也只获得部分免疫力，显然不是所有人都产生了抗体。

但是，大瘟疫爆发８个月后，仍有众多问题尚无答案。而对研究人员们来说，了解全局也很困难，因为，全球范围都在全力研发疫苗，很多结果未经必须的审查就经专业人士之手公诸于众了。

有关荷兰和比利时二度感染病例的详细研究报告迄今没有公布。香港的有文献记录的二度感染病例迄今也只有一篇相关专业文章的片段，《南华早报》一名女记者在推特上发表了这一片段。与此相应，这方面的研究结果亦未经同行评审。

这对可能的疫苗意味着什么？

目前，全球范围有１５０多种新冠疫苗在测试。新近，俄罗斯批准了"Sputnik V"（卫星Ｖ）疫苗上市；与此同时，另有７种候选疫苗处于关键的第三阶段临床试验程序。

如果再度感染真的得到证实，则新冠病毒不会因有某种有效的群体免疫而消失。很可能，目前处于研发阶段的疫苗不能向人类提供对这一攻击性冠状病毒的终身保护。

在第三阶段临床试验结束，并公布有说服力的长期研究报告之前，还不能确切说明这些疫苗的实际效用，不能说明，它们是否也能在病毒变异时也能提供保护、有多长时间的有效性能。

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