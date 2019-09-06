中国电动汽车异军突起

（德国之声中文网）在西方，直到数年前，"中国制造"的汽车尚是嘲笑对象。如今，业内人士和媒体代表蜂拥而至，麇集拜腾、Wey、红旗等中国制造商的展厅，竞相参观它们在法兰克福国际车展上展示的新款车。所有这三个品牌均亮相本年度法兰克福车展。它们的纯电动款车或插电式混合动力款车显示出，中国人在设计和技术上已然后来居上。

是其中最大胆的一个。问世才数年的这个电动车品牌来自中国。然而，以德籍总裁基尔歇特（Daniel Kirchert，中文名"戴雷"）为首的国际团队从一开始就将眼光投向了豪华车和SUV车全球市场。在接受德国之声采访时，基尔歇特回忆说，"从原则上讲，我们在3年半前就决定，从一张白纸上开始。我们之所以相信，如果同现有的制造商们相抗衡，我们自有机会，这不仅是因为，我们目前可以看到，汽车行业完全朝向了电子化；而且是因为，我们真正强调连接技术，确信，机动车本身就将是一种连接设备，而这是一种强大趋势。"

来自云技术的联网机动性

想象：未来，不管驾车人在哪里驾驶拜腾车，座位、电话联系或音乐播发名单等参考数据均由系统自动识得并量身做好调整。为此所需的数据来自企业私有云。按拜腾制造商们的设想，在未来汽车时代，商旅人士晚上将拜腾车存放在法兰克福机场，11小时后在上海坐进另一辆拜腾车，而该车会立即根据当事人的先定参考数据调整自己。全部互动经由摄像头、传感器和车内的那个宽逾一米的巨大荧屏实现。

与长城汽车公司旗下的Wey或国家康采恩--一汽集团的红旗品牌不同，拜滕没有传统汽车康采恩的背景，基尔歇特（戴雷）将之视为优点。他称，他相信，作为初创企业，拜腾能在一片绿草地上起家，能生成一种汽车新文化。

这片绿草地位于大都市南京附近。纯电动车将在那里生产出来，并从2020年起供应市场。此后一年，拜腾的SUV款--M-Byte将投放美国和欧洲，售价4.5万欧元，外加增值税。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 默克尔为IAA拉开帷幕 为支柱工业鼓动打气是总理的职责，当行业前景不甚看好时更是如此。默克尔的到来没有人感到吃惊，但法兰克福市市长没有被邀请讲话却是破例。据说，这位市长本来要说“多点公共汽车和火车，少一点SUV”。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 车展内电动车 电动车在德国的公路上还算是"稀缺品"，但在法兰克福车展上，细心的人会发现，从一个展厅到另一个展厅，不想步行的话，可以乘电动小汽车。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 都电动了！在蹭热度？ 法兰克福车展还从未见识过如此众多的电动车 - 这是今年车展的一大特色。连昔日古董“甲壳虫”也不甘示弱，电动化了！

法兰克福车展：汽车业身处巨变 别样的风景线 在电动化狂潮中，这辆大众VW-Bully特别扎眼，不卑不亢，很有底气。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 很多没来，但它来了！ 今年，有30多家老主顾一反常态，放弃在IAA上亮相，它们当中有玛莎拉蒂、罗尔斯-罗伊斯，还有宾利。IAA心急如焚，担心出现断崖式效果。幸好兰博基尼来了，还带来了出自1960年的Centenario Trattori。价格嘛，还好，才25万欧元！

法兰克福车展：汽车业身处巨变 根本用不了12个展览厅 告诉你一个数字，足以说明今年的IAA很惨：12个大厅根本不需要，5个当展览馆就足足够矣。这本该是第6号展厅，现在是这个样子 - 闲置着。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 奔驰来啦，但 奔驰来了！但展厅面积同上次相比缩小三分之一。这辆Maybach S650系列，630马力，每公里排放330克二氧化碳。缅怀过去？总之，用它指明未来好像不合时宜。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 赛车过把瘾？ 想赛车？不妨在IAA试试身手。不要小看这个玩具，展厅里，这里是最拥挤的地方：男女老少，都很想过把瘾。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 自行车也来了？ 可不是嘛！自行车没有大批量出现在IAA, 比如这里在奔驰的地盘上，人们看到一辆登山自行车。

法兰克福车展：汽车业身处巨变 未来是这个模样！ 自行车里装有电力发动机。行业人士说，这种配备的自行车前景很看好。今年，电动自行车的销售量增长12%。这是一个太让汽车业嫉羡的数字了！ 作者: Henrik Böhme



国际团队

自拜腾2018年在拉斯维加斯的国际消费电子展（CES）展示其一款概念车以来，该企业一再引起轰动。今年年初离去的前宝马经理和拜腾联合创始人布赖特菲尔德（Carsten Breitfeld，中文名"毕福康"）当时尚在团队中。在中国生活了20多年、汉语流利的基尔歇特也有过宝马经历。总设计师雅各布（Benoît Jacob）则曾先后服务于雷诺、大众、奥迪和宝马。直到今天，雅各布的设计室仍安在慕尼黑。拜腾的软件和接口研发人员亦无需迁往中国。

总裁基尔歇特反复强调了拜腾的这一国际性。他指出，拜腾选择中国作为总部所在地是因为，对这样的项目而言，那里有着最好的框架条件--资金充足、国家和当局大力支持。但他强调，若没有慕尼黑的设计中心，没有设在硅谷的研发中心，拜腾绝不可能有现在的成功，"我们有着全球基因"。

未来，拜腾联网汽车和自动驾驶汽车新款仍将由在加州圣克拉拉的工作人员和慕尼黑的汽车专家们设计，然后由在南京的库卡机器人和中国工人们组装。

直通北京

在基尔歇特看来，拜腾项目是两个世界的最佳融合。不管与那些来自硅谷和柏林后院的活跃的新创企业有多少类似之处，拜腾项目所含的中国基因份额无法忽视：据彭博社提供的信息，国有企业一汽集团公司是拜腾的主要投资人之一，而一汽与中国最高领导层有直通联系。

自毛泽东时代起，一汽旗下品牌"红旗"车一直是中共领导人的座驾，这一情况倒是不能与创新神话拜腾完美贴合。