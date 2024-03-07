Thomas Kohlmann

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中国经济何处去？习近平要推"新质生产力"
中国经济何处去？习近平要推"新质生产力"
为了使中国经济走出当前的疲软状态，中国党和国家领导人习近平呼吁推动"新质生产力"的发展。那么，什么是新质生产力，它又新在哪里呢？
政治
2024年3月7日
2024年3月7日
重蹈日本覆辙? 中国经济陷入“困难的通缩氛围”
重蹈日本覆辙? 中国经济陷入“困难的通缩氛围”
当西方国家受到通胀困扰之际，中国却在担忧通货紧缩：消费价格停滞，生产价格低迷。房地产行业的颓势尤其令人担心。眼下的中国不禁令人想起1990年代的日本。
经济
2023年7月13日
2023年7月13日
专访：习近平的政策与全球化格格不入
专访：习近平的政策与全球化格格不入
德企高管伍德克前前后后在中国生活了约30年，曾亲手参与组建驻华德国商会以及欧盟商会。不久前，他刚刚卸任欧盟商会主席一职。在接受德国之声专访时，伍德克表示，中国已经不再是邓小平时代的开放国度了。
经济
2023年7月1日
2023年7月1日
中国幻想的破灭
中国幻想的破灭
中国对于德国和欧洲企业来说，仍然光彩依旧吗？习近平推行的经济路线的后果正在逐一显现出来。
经济
2023年6月26日
2023年6月26日
德国对华经济依赖并非想象的那么严重？
德国对华经济依赖并非想象的那么严重？
一些德国企业对中国高度依赖，这已经是众所周知的事实。但德国经济总体上，对中国的依赖程度又有多高呢？一些最新的调研得出了令人意外的结论。
经济
2023年1月25日
2023年1月25日
芯片补贴竞赛正在进入加速道
芯片补贴竞赛正在进入加速道
鉴于美国一直通过庞大的资金项目吸引高科技公司前往本国，欧洲的芯片行业要求布鲁塞尔提供更多资金。但真的有必要吗？
经济
2022年12月4日
2022年12月4日
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