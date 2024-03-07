Thomas Kohlmann

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中國經濟何處去？習近平要推"新質生產力"
中國經濟何處去？習近平要推"新質生產力"
為了使中國經濟走出當前的疲軟狀態，中國黨和國家領導人習近平呼籲推動"新質生產力"的發展。那麼，什麼是新質生產力，它又新在哪裡呢？
政治
2024年3月7日
2024年3月7日
重蹈日本覆轍? 中國經濟陷入「困難的通縮氛圍」
重蹈日本覆轍? 中國經濟陷入「困難的通縮氛圍」
當西方國家受到通膨困擾之際，中國卻在擔憂通貨緊縮：消費價格停滯，生產價格低迷。房地產行業的頹勢尤其令人擔心。眼下的中國不禁令人想起1990年代的日本。
經濟
2023年7月13日
2023年7月13日
專訪：習近平的政策與全球化格格不入
專訪：習近平的政策與全球化格格不入
德企高管伍德克前前後後在中國生活了約30年，曾親手參與組建駐華德國商會以及歐盟商會。不久前，他剛剛卸任歐盟商會主席一職。在接受德國之聲專訪時，伍德克表示，中國已經不再是鄧小平時代的開放國度了。
經濟
2023年7月1日
2023年7月1日
中國幻想的破滅
中國幻想的破滅
中國對於德國和歐洲企業來說，仍然光彩依舊嗎？習近平推行的經濟路線的後果正在逐一顯現出來。
經濟
2023年6月26日
2023年6月26日
德國對華經濟依賴並非想像的那麼嚴重？
德國對華經濟依賴並非想像的那麼嚴重？
一些德國企業對中國高度依賴，這已經是眾所周知的事實。但德國經濟總體上，對中國的依賴程度又有多高呢？一些最新的調研得出了令人意外的結論。
經濟
2023年1月25日
2023年1月25日
晶片補貼競賽正在進入加速道
晶片補貼競賽正在進入加速道
鑑於美國一直通過龐大的資金項目吸引高科技公司前往本國，歐洲的晶片行業要求布魯塞爾提供更多資金。但真的有必要嗎？
經濟
2022年12月4日
2022年12月4日
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