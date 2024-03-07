Thomas Kohlmann

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習近平為中國經濟指明方向:發展新質生產力

中國經濟何處去？習近平要推"新質生產力"

中國經濟何處去？習近平要推"新質生產力"

為了使中國經濟走出當前的疲軟狀態，中國黨和國家領導人習近平呼籲推動"新質生產力"的發展。那麼，什麼是新質生產力，它又新在哪裡呢？
政治2024年3月7日
房地產業在中國GDP中佔比高達25%

重蹈日本覆轍? 中國經濟陷入「困難的通縮氛圍」

重蹈日本覆轍? 中國經濟陷入「困難的通縮氛圍」

當西方國家受到通膨困擾之際，中國卻在擔憂通貨緊縮：消費價格停滯，生產價格低迷。房地產行業的頹勢尤其令人擔心。眼下的中國不禁令人想起1990年代的日本。
經濟2023年7月13日
伍德克曾多年擔任駐華德國商會以及歐盟商會主席

專訪：習近平的政策與全球化格格不入

專訪：習近平的政策與全球化格格不入

德企高管伍德克前前後後在中國生活了約30年，曾親手參與組建駐華德國商會以及歐盟商會。不久前，他剛剛卸任歐盟商會主席一職。在接受德國之聲專訪時，伍德克表示，中國已經不再是鄧小平時代的開放國度了。
經濟2023年7月1日
近年來中國一直在拉著手剎前行，這不僅僅是清零政策的影響。

中國幻想的破滅

中國幻想的破滅

中國對於德國和歐洲企業來說，仍然光彩依舊嗎？習近平推行的經濟路線的後果正在逐一顯現出來。
經濟2023年6月26日
Covestro位於多馬根的工廠在生產化妝品原料。

德國對華經濟依賴並非想像的那麼嚴重？

德國對華經濟依賴並非想像的那麼嚴重？

一些德國企業對中國高度依賴，這已經是眾所周知的事實。但德國經濟總體上，對中國的依賴程度又有多高呢？一些最新的調研得出了令人意外的結論。
經濟2023年1月25日
 博世在德勒斯登投资新建的晶圓廠 

晶片補貼競賽正在進入加速道

晶片補貼競賽正在進入加速道

鑑於美國一直通過龐大的資金項目吸引高科技公司前往本國，歐洲的晶片行業要求布魯塞爾提供更多資金。但真的有必要嗎？
經濟2022年12月4日
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