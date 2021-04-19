世维会敦促德国在新疆问题上有所行动

(德国之声中文网)世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress) 主席艾沙(Dolkun Isa)对德国发出呼吁，希望柏林在维吾尔人权问题上采取立场。在一篇发表在《世界报》的客座文章中，他指出："尽管有明确的证据表明维吾尔人的人权受到严重侵犯，但德国政府至今仍不愿公开批评中国政府的做法。"

《世界报》本周三（4月21日）发表了这篇文章，其中指出，在中国对待维吾尔人的问题上，德国仍在努力寻找一个不损害其经济利益的立场。

艾沙指责说，当柏林忙于为危机寻找合适的说辞之时，维吾尔和其他少数民族族裔的困境愈发严重。他说："对于我们维吾尔人来说，在这里生活，眼看着我们的新家乡对中国政府的人权罪行保持沉默，这令人灰心沮丧。"

北京否认外界针对新疆人权侵犯的指控，同时指责维吾尔组织发动恐怖主义与分裂主义。

活动人士和联合国人权专家预估，至少有100万穆斯林曾被关押在新疆的再教育营内。他们指责中国对新疆的维吾尔人使用酷刑丶强迫劳动和绝育。但中国政府否认指控，表示这些再教育营提供职业培训，主要目的是为了打击极端主义。

上个月，欧盟、美国、英国和加拿大就新疆维吾尔人的人权侵犯问题对北京实施制裁。欧盟宣布制裁后，中国外交部立即发出反击，也宣布对多个欧洲个人和实体制裁。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



艾沙在《世界报》文章中称，欧盟通过对华制裁是重要的第一步："然而，众多德国公司，如大众汽车，仍在从中国的压迫政策中获利，从而成为人权犯罪的帮凶。这不能再被容忍了。"

大众2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。该公司曾告诉德国之声，大众在乌鲁木齐启用工厂的决定"纯粹是基于经济"，并说他们期待"未来几年该地区的经济成长"。面对新疆强迫劳动的争议，这家德国汽车制造巨头回应了外界质疑。

大众中国运营负责人沃林斯坦(Stephan Woelleinstein)上周日（4月18日）说，该集团的行为准则适用于新疆乌鲁木齐的大众汽车工厂，而相同准则也适用于大众的其他工厂与其在中国的供应商。他说:"像强迫劳动这样被人诟病的话题，在我们工厂是不可能存在的，因为我们是直接雇佣员工。"

（天主教通讯社，德新社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。