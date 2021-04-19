 世维会敦促德国在新疆问题上有所行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2021

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时政风云

世维会敦促德国在新疆问题上有所行动

世界维吾尔代表大会主席艾沙指责德国政府在新疆问题上不愿公开批评中国，他敦促柏林要采取明确立场。在《世界报》上发表的客座文章中他还提到在新疆有业务的德国公司，称其为侵犯人权的帮凶。

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

 (德国之声中文网)世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress) 主席艾沙(Dolkun Isa)对德国发出呼吁，希望柏林在维吾尔人权问题上采取立场。在一篇发表在《世界报》的客座文章中，他指出："尽管有明确的证据表明维吾尔人的人权受到严重侵犯，但德国政府至今仍不愿公开批评中国政府的做法。"

Isa Dolkun Generalsekretär des World Uighur Congress

世维吾会主席艾沙(图)对德国发出呼吁，希望柏林在维吾尔人权问题上采取明确立场

《世界报》本周三（4月21日）发表了这篇文章，其中指出，在中国对待维吾尔人的问题上，德国仍在努力寻找一个不损害其经济利益的立场。

艾沙指责说，当柏林忙于为危机寻找合适的说辞之时，维吾尔和其他少数民族族裔的困境愈发严重。他说："对于我们维吾尔人来说，在这里生活，眼看着我们的新家乡对中国政府的人权罪行保持沉默，这令人灰心沮丧。"

北京否认外界针对新疆人权侵犯的指控，同时指责维吾尔组织发动恐怖主义与分裂主义。

活动人士和联合国人权专家预估，至少有100万穆斯林曾被关押在新疆的再教育营内。他们指责中国对新疆的维吾尔人使用酷刑丶强迫劳动和绝育。但中国政府否认指控，表示这些再教育营提供职业培训，主要目的是为了打击极端主义。

上个月，欧盟、美国、英国和加拿大就新疆维吾尔人的人权侵犯问题对北京实施制裁。欧盟宣布制裁后，中国外交部立即发出反击，也宣布对多个欧洲个人和实体制裁。

  • Mercator Institut für China-Studien Logo

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    MERICS：继续使命 不忘初心

    有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

  • Hamburg-Summit China-Meets-Europe Reinhard Bütikofer

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚

    遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

  • Europaparlament in Straßburg | Michael Gahler, CDU-Europaabgeordneter

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    盖勒：不会放弃倡导民主和人权

    盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

  • Raphaël Glucksmann

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章

    受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

  • EU Außenminister Treffen in Brüssel Josep Borrell

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    欧洲议会：中方制裁“不可接受”

    除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

  • Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    危及欧中投资协议？

    比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

  • Adrian Zenz, AWM gGmbH, ehemals Akademie für Weltmission

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态

    中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

  • Screenshot Twitter Account Björn Jerden

    聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人

    欧洲权威学者集体声援

    瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。


艾沙在《世界报》文章中称，欧盟通过对华制裁是重要的第一步："然而，众多德国公司，如大众汽车，仍在从中国的压迫政策中获利，从而成为人权犯罪的帮凶。这不能再被容忍了。"

大众2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。该公司曾告诉德国之声，大众在乌鲁木齐启用工厂的决定"纯粹是基于经济"，并说他们期待"未来几年该地区的经济成长"。面对新疆强迫劳动的争议，这家德国汽车制造巨头回应了外界质疑

大众中国运营负责人沃林斯坦(Stephan Woelleinstein)上周日（4月18日）说，该集团的行为准则适用于新疆乌鲁木齐的大众汽车工厂，而相同准则也适用于大众的其他工厂与其在中国的供应商。他说:"像强迫劳动这样被人诟病的话题，在我们工厂是不可能存在的，因为我们是直接雇佣员工。"

（天主教通讯社，德新社等）

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