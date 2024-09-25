不止大众 欧洲车企普遍面临减产压力

由于销售业绩欠佳，大众公司高层宣布今后将无法继续履行不裁员承诺，并会关闭部分工厂。分析显示，生产成本过高、产能过剩并不只是大众一家的问题，欧洲其它车企也面临相似困境。

（德国之声中文网）大众公司首席财务官安特里茨（ Arno Antlitz）表示，目前，大众在欧洲的汽车销量比疫情前减少了50万辆，这相当于两个大众工厂的产量。同前些年相比，大众工厂的汽车产量确实有了明显的减少。路透社对六家欧洲汽车制造商展开的调研显示，销量下降以及企业减产并不是大众公司一家独有的问题，这一问题在西欧表现得尤为突出。

根据分析公司GlobalData向路透社提供的数据, 福特、雷诺以及斯特兰蒂斯等汽车生产商也同样面临着产能过剩的问题，部分企业的产能过剩问题甚至比大众更为严重。2023年，欧洲汽车企业的产能利用率平均只有60%，比疫情前的2019年低10%。产能过剩的问题主要集中在西欧：德国、法国、意大利和英国的产能利用率只有54%，而危机前的产能利用率还曾是65%。在西班牙、土耳其、斯洛伐克以及捷克等低薪国家的情况则大不相同，这些国家的产能利用率仅从83%降至79%。

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要保持多高的产能利用率，一家汽车工厂才能赚钱？对此问题无法一概而论，这要取决于这里是否在生产销量好的热门车型，还是利润较低的普通车型。汽车制造商不会公开就此表态。不过，汽车行业通常会将70%的产能利用率作为盈利门槛。汽车行业的高管一般会努力将产能利用率提升至80%至90%，以尽可能提高生产效率，但同时也会为整修和转换车型留下必要空间。

高昂成本与人人有车

GlobalData专家考克斯（ Justin Cox）表示，德国政界和工会要求大众在德国境内生产成本高昂的电动车，这无疑是给大众一针“毒剂”，因为电动车在德国的销量并不理想。此外，工会方面还一直呼吁大众生产廉价汽车，以便让所有人都拥有机动性。大众汽车首席财务官安特里茨对此表示：“高昂的成本以及让每个人都拥有车辆，这两者是不可兼得的。对于我们那些在德国境内主要生产电动车的工厂来说，尤为如此。”根据汽车行业协会VDA的统计，德国的人工成本比其他任何国家都高，2022年，德国每小时人工成本为59欧元，而捷克和匈牙利则分别只有21欧元和16欧元。



与此同时，欧洲的汽车销量则在不断下滑，尤其是电动车几乎无人问津。来自奥斯纳布吕肯的工会代表梭尔丹斯基（Stephan Soldanski）表示：“我们敦促大众生产更多普通人也能买得起的车型，价格低廉的电动车或燃油车。”奥斯纳布吕肯也设有一家大众工厂，其产能利用率只有30%，主要生产两款保时捷车型和T Roc敞篷车。2026年，上述三款车型都将停产。梭尔丹斯基表示：“我们需要新的创意，我们不想坐以待毙。”

其他汽车制造商已经下调了产能

安特里茨表示，大众还需要一到两年时间，才能恢复生机。来自中国的竞争对手正在涌入欧洲，为了躲避欧盟的惩罚性关税，一些中国汽车制造商开始在欧洲设厂。电动车行业的龙头老大比亚迪以及奇瑞等企业在匈牙利、波兰以及土耳其等低薪国家开设了工厂。这种背景下，西方汽车制造商所面临的压力将越来越大。

生产成本已经成为大众的核心问题，降低产能似乎也将在所难免。大众公司已经宣布取消了实施已经三十年之久的不裁员承诺，并退出了其他一系列劳资协定。而其他欧洲汽车制造商则采取了更为激进的步骤：雷诺推出了一项价值三十亿欧元的缩减计划，从2021年至今，已经裁减了数千个工作岗位。而明年年底前，斯特兰蒂斯的雇员人员将比2021年减少两万之多。福特则关闭了设在德国萨尔路易的工厂。

目前，斯特兰蒂斯的利润率已经远远超出大众。由菲亚特、克莱斯勒和标志等汽车汽车合并组成的斯特兰蒂斯集团也开始生产价格低廉的电动车。

(路透社)

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