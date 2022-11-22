Thomas Klein

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聲援國內示威 伊朗隊世界盃拒唱國歌
聲援國內示威 伊朗隊世界盃拒唱國歌
對伊朗國家隊而言，世界盃對戰英格蘭的比賽關乎的不僅僅是在運動場上的成就。他們在國歌響起時，以靜默表達對伊朗政權的不滿。
體育
2022年11月22日
2022年11月22日
孑然一身厄齊爾 寂寞告別國家隊
孑然一身厄齊爾 寂寞告別國家隊
厄齊爾以出人預料的驚人姿態告別了德國國家隊。他的舉動激起了陣陣漣漪。社群網站上涌現了網民們潮水般的評論，只有他的隊友沉默是金。
足球
2018年7月24日
2018年7月24日
評論：憤怒分手
評論：憤怒分手
厄齊爾（Mesut Özil）退出德國國家隊，使足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德國之聲體育記者Thomas Klein認為，這位政治官員亦該下課。
足球
2018年7月23日
2018年7月23日
「仲夏節」的較量——德國VS瑞典
「仲夏節」的較量——德國VS瑞典
德國隊和瑞典國家隊交鋒在即：瑞典人興致高昂地慶祝「仲夏節」。德國隊主帥勒夫因名將缺席而憂慮；德國足協則在觀光客旅館裡搜尋「間諜」。
足球
2018年6月23日
2018年6月23日
德國隊的意外人選：尼爾‧彼得森
德國隊的意外人選：尼爾‧彼得森
來自小俱樂部弗萊堡的前鋒彼得森有什麼本事，能夠擠掉格策和華格納，進入德國隊世界盃大名單？
體育
2018年5月22日
2018年5月22日
01:00 分鐘
中東角鬥場 - 敘利亞內戰中的國際各方
中東角鬥場 - 敘利亞內戰中的國際各方
阿薩德的政府軍以及反對派武裝，並不是敘利亞內戰中僅有的參與者。事實上，參與這場戰爭的還有許多國家，而參與的目的也不盡相同，這其中包括軍事、宗教、經濟以及地緣政治。
政治
2018年2月22日
2018年2月22日
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