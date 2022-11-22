Thomas Klein

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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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伊朗国家队在世界杯赛场上拒唱国歌以示抗议

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌

对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
体育2022年11月22日
Russland - Mesut Özil zur WM Vorrudne

孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队

孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队

厄齐尔以出人预料的惊人姿态告别了德国国家队。他的举动激起了阵阵涟漪。社交媒体上涌现了网民们潮水般的评论，只有他的队友沉默是金。
足球2018年7月24日
FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland

评论：愤怒分手

评论：愤怒分手

厄齐尔（Mesut Özil）退出德国国家队，使足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德国之声体育记者Thomas Klein认为，这位政治官员亦该下课。
足球2018年7月23日
Vorschau zum Spiel Deutschland - Schweden bei der FIFA WM 2018

“仲夏节”的较量——德国VS瑞典

“仲夏节”的较量——德国VS瑞典

德国队和瑞典国家队交锋在即：瑞典人兴致高昂地庆祝“仲夏节”。德国队主帅勒夫因名将缺席而忧虑；德国足协则在观光客旅馆里搜寻“间谍”。
足球2018年6月23日
external

德国队的意外人选：尼尔·彼得森

德国队的意外人选：尼尔·彼得森

来自小俱乐部弗莱堡的前锋彼得森有什么本事，能够挤掉格策和瓦格纳，进入德国队世界杯大名单？
体育2018年5月22日01:00 分钟
Syrien Russische Soldaten in Aleppo

中东角斗场 - 叙利亚内战中的国际各方

中东角斗场 - 叙利亚内战中的国际各方

阿萨德的政府军以及反对派武装，并不是叙利亚内战中仅有的参与者。事实上，参与这场战争的还有许多国家，而参与的目的也不尽相同，这其中包括军事、宗教、经济以及地缘政治。
政治2018年2月22日
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