Thomas Klein

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声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌
声援国内示威 伊朗队世界杯拒唱国歌
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
体育
2022年11月22日
2022年11月22日
孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队
孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队
厄齐尔以出人预料的惊人姿态告别了德国国家队。他的举动激起了阵阵涟漪。社交媒体上涌现了网民们潮水般的评论，只有他的队友沉默是金。
足球
2018年7月24日
2018年7月24日
评论：愤怒分手
评论：愤怒分手
厄齐尔（Mesut Özil）退出德国国家队，使足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德国之声体育记者Thomas Klein认为，这位政治官员亦该下课。
足球
2018年7月23日
2018年7月23日
“仲夏节”的较量——德国VS瑞典
“仲夏节”的较量——德国VS瑞典
德国队和瑞典国家队交锋在即：瑞典人兴致高昂地庆祝“仲夏节”。德国队主帅勒夫因名将缺席而忧虑；德国足协则在观光客旅馆里搜寻“间谍”。
足球
2018年6月23日
2018年6月23日
德国队的意外人选：尼尔·彼得森
德国队的意外人选：尼尔·彼得森
来自小俱乐部弗莱堡的前锋彼得森有什么本事，能够挤掉格策和瓦格纳，进入德国队世界杯大名单？
体育
2018年5月22日
2018年5月22日
01:00 分钟
中东角斗场 - 叙利亚内战中的国际各方
中东角斗场 - 叙利亚内战中的国际各方
阿萨德的政府军以及反对派武装，并不是叙利亚内战中仅有的参与者。事实上，参与这场战争的还有许多国家，而参与的目的也不尽相同，这其中包括军事、宗教、经济以及地缘政治。
政治
2018年2月22日
2018年2月22日
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