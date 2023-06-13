Sandra Petersmann

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調查報導：從海德堡走向中國的敏感量子科技
調查報導：從海德堡走向中國的敏感量子科技
德國歷史最為悠久的大學如何與中國軍方的量子戰略扯上了關係？
政治
2023年6月13日
2023年6月13日
阿富汗的女醫生
阿富汗的女醫生
法伊奇醫生可能是阿富汗所剩無幾的在職女性。塔裡班掌權後，法伊奇醫生升任喀布爾一家最大婦幼保健院院長。她問，如果都走了，誰來重建這個國家？
社會
2022年8月13日
2022年8月13日
02:39 分鐘
獨家：在德國的中國訪問學者——為軍方服務？
獨家：在德國的中國訪問學者——為軍方服務？
德國各所科技大學深受中國訪問學者的青睞。而回到中國之後，其中不少人為軍方效力。德國之聲與媒體夥伴機構對此展開新聞調查。
政治
2022年5月20日
2022年5月20日
獨家：歐洲學者暗助中國軍方？
獨家：歐洲學者暗助中國軍方？
數所歐洲大學的科研人員和與中國軍方關係密切的學者展開合作。
政治
2022年5月19日
2022年5月19日
新疆機密名單外洩 中國再教育營系統「再」現形
新疆機密名單外洩 中國再教育營系統「再」現形
德國之聲去年底得到一份從新疆傳出來的機密名單，內容包括新疆和田地區墨玉縣數個村落中，所有遭關進再教育營的維吾爾人，以及他們的私人資訊、送進再教育營的原因及關押後的審核結果。
政治
2020年2月17日
2020年2月17日
菲律賓的「伊斯蘭國」
菲律賓的「伊斯蘭國」
菲律賓的第二大島棉蘭老島風景如畫。而在2017年5月，恐怖組織「伊斯蘭國」也來到這裡。
政治
2019年4月19日
2019年4月19日
01:26 分鐘
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