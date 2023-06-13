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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

Sandra Petersmann

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中國量子物理學家潘建偉領導的團隊在2020年12月4日發布76個光子的量子計算原型機「九章」

調查報導：從海德堡走向中國的敏感量子科技

調查報導：從海德堡走向中國的敏感量子科技

德國歷史最為悠久的大學如何與中國軍方的量子戰略扯上了關係？
政治2023年6月13日
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阿富汗的女醫生

阿富汗的女醫生

法伊奇醫生可能是阿富汗所剩無幾的在職女性。塔裡班掌權後，法伊奇醫生升任喀布爾一家最大婦幼保健院院長。她問，如果都走了，誰來重建這個國家？
社會2022年8月13日02:39 分鐘
SPERRFRIST Projekt C | Shanxi Family Planning Guidance Research Institute in Taiyuan

獨家：在德國的中國訪問學者——為軍方服務？

獨家：在德國的中國訪問學者——為軍方服務？

德國各所科技大學深受中國訪問學者的青睞。而回到中國之後，其中不少人為軍方效力。德國之聲與媒體夥伴機構對此展開新聞調查。
政治2022年5月20日
圖為中國國家主席習近平訪問中國人民解放軍國防科技大學

獨家：歐洲學者暗助中國軍方？

獨家：歐洲學者暗助中國軍方？

數所歐洲大學的科研人員和與中國軍方關係密切的學者展開合作。
政治2022年5月19日
DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

新疆機密名單外洩 中國再教育營系統「再」現形

新疆機密名單外洩 中國再教育營系統「再」現形

德國之聲去年底得到一份從新疆傳出來的機密名單，內容包括新疆和田地區墨玉縣數個村落中，所有遭關進再教育營的維吾爾人，以及他們的私人資訊、送進再教育營的原因及關押後的審核結果。
政治2020年2月17日
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菲律賓的「伊斯蘭國」

菲律賓的「伊斯蘭國」

菲律賓的第二大島棉蘭老島風景如畫。而在2017年5月，恐怖組織「伊斯蘭國」也來到這裡。
政治2019年4月19日01:26 分鐘
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