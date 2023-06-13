Sandra Petersmann

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中国量子物理学家潘建伟领导的团队在2020年12月4日发布76个光子的量子计算原型机“九章”

调查报道：从海德堡走向中国的敏感量子科技

调查报道：从海德堡走向中国的敏感量子科技

德国历史最为悠久的大学如何与中国军方的量子战略扯上了关系？
政治2023年6月13日
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阿富汗的女医生

阿富汗的女医生

法伊奇医生可能是阿富汗所剩无几的在职女性。塔里班掌权后，法伊奇医生升任喀布尔一家最大妇幼保健院院长。她问，如果都走了，谁来重建这个国家？
社会2022年8月13日02:39 分钟
SPERRFRIST Projekt C | Shanxi Family Planning Guidance Research Institute in Taiyuan

独家：在德国的中国访问学者——为军方服务？

独家：在德国的中国访问学者——为军方服务？

德国各所科技大学深受中国访问学者的青睐。而回到中国之后，其中不少人为军方效力。德国之声与媒体伙伴机构对此展开新闻调查。
政治2022年5月20日
图为中国国家主席习近平访问中国人民解放军国防科技大学

独家：欧洲学者暗助中国军方？

独家：欧洲学者暗助中国军方？

数所欧洲大学的科研人员和与中国军方关系密切的学者展开合作。
政治2022年5月19日
DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

新疆机密名单外泄 中国再教育营系统“再”现形

新疆机密名单外泄 中国再教育营系统“再”现形

德国之声去年底得到一份从新疆传出来的机密名单，内容包括新疆和田地区墨玉县数个村落中，所有遭关进再教育营的维吾尔人，以及他们的私人资讯、送进再教育营的原因及关押后的审核结果。
政治2020年2月17日
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菲律宾的“伊斯兰国”

菲律宾的“伊斯兰国”

菲律宾的第二大岛棉兰老岛风景如画。而在2017年5月，恐怖组织“伊斯兰国”也来到这里。
政治2019年4月19日01:26 分钟
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