Sandra Petersmann

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调查报道：从海德堡走向中国的敏感量子科技
调查报道：从海德堡走向中国的敏感量子科技
德国历史最为悠久的大学如何与中国军方的量子战略扯上了关系？
政治
2023年6月13日
2023年6月13日
阿富汗的女医生
阿富汗的女医生
法伊奇医生可能是阿富汗所剩无几的在职女性。塔里班掌权后，法伊奇医生升任喀布尔一家最大妇幼保健院院长。她问，如果都走了，谁来重建这个国家？
社会
2022年8月13日
2022年8月13日
02:39 分钟
独家：在德国的中国访问学者——为军方服务？
独家：在德国的中国访问学者——为军方服务？
德国各所科技大学深受中国访问学者的青睐。而回到中国之后，其中不少人为军方效力。德国之声与媒体伙伴机构对此展开新闻调查。
政治
2022年5月20日
2022年5月20日
独家：欧洲学者暗助中国军方？
独家：欧洲学者暗助中国军方？
数所欧洲大学的科研人员和与中国军方关系密切的学者展开合作。
政治
2022年5月19日
2022年5月19日
新疆机密名单外泄 中国再教育营系统“再”现形
新疆机密名单外泄 中国再教育营系统“再”现形
德国之声去年底得到一份从新疆传出来的机密名单，内容包括新疆和田地区墨玉县数个村落中，所有遭关进再教育营的维吾尔人，以及他们的私人资讯、送进再教育营的原因及关押后的审核结果。
政治
2020年2月17日
2020年2月17日
菲律宾的“伊斯兰国”
菲律宾的“伊斯兰国”
菲律宾的第二大岛棉兰老岛风景如画。而在2017年5月，恐怖组织“伊斯兰国”也来到这里。
政治
2019年4月19日
2019年4月19日
01:26 分钟
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