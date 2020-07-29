Rick Fulker

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BG Farbige Komponisten | Samuel Coleridge-Taylor

應該知道的八位黑人作曲家

應該知道的八位黑人作曲家

有些音樂家早已成名，有些人卻被忽略。 Black Lives Matter運動使得黑人音樂家的成就也越來越受到關注。
文化2020年7月29日8 張圖
Logo Beethovenfest Bonn 2018 unter dem Motto Schicksal

2018貝多芬音樂節：命運之年

2018貝多芬音樂節：命運之年

貝多芬孩童時期演奏過哪些音樂？支撐他不至於自殺的什麼是信念？「命運」不僅僅是他手下的一個樂章，也是今年貝多芬音樂節的主題。
文化2018年4月1日
Bonn Beethovenfest 1.10.2017 im World Conference Center, Abschlusskonzert mit Bamberger Symphonikern

揮別「遙遠的愛人」：貝多芬音樂節落幕

揮別「遙遠的愛人」：貝多芬音樂節落幕

以「遙遠的愛人」為主題的本屆貝多芬音樂節，在向觀眾呈現了55場音樂會後落下帷幕。德國之聲為您回顧本次音樂節的亮點。
文化2017年10月3日
Elisabeth Röckel Porträt von Möller um 1814

貝多芬的羅曼史

貝多芬的羅曼史

據貝多芬青年時期的朋友記述，這位舉世聞名的音樂家一直有羅曼史不斷。不過，由於社會地位不同或對方已婚，聽力喪失、疾病纏身的貝多芬越來越離群索居，終究仍是孤身一人。
音樂2017年9月17日
DW-Aktion „Wir sind Deutschland「 Nike Wagner

專訪：「讓我在喧囂的世界靜一靜」

專訪：「讓我在喧囂的世界靜一靜」

在喧囂的世界裡沉靜下來，通過音樂可以做到這一點。波昂貝多芬音樂節主席華格納這樣描述今年的音樂節。
文化2017年9月10日
14.07.2016 Doku Richard Wagner und die Juden

華格納身上有多少希特勒？

華格納身上有多少希特勒？

取名「拜羅伊特討論」的理查德‧華格納博物館的新一輪研討會圍繞「國家社會主義裡的華格納」進行。有關此議題，已有大量言論和文字，但討論遠未終止。
文化2017年8月5日
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