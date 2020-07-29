Rick Fulker

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BG Farbige Komponisten | Samuel Coleridge-Taylor

应该知道的八位黑人作曲家

应该知道的八位黑人作曲家

有些音乐家早已成名，有些人却被忽略。 Black Lives Matter运动使得黑人音乐家的成就也越来越受到关注。
文化2020年7月29日8 张图
Logo Beethovenfest Bonn 2018 unter dem Motto Schicksal

2018贝多芬音乐节：命运之年

2018贝多芬音乐节：命运之年

贝多芬孩童时期演奏过哪些音乐？支撑他不至于自杀的什么是信念？“命运”不仅仅是他手下的一个乐章，也是今年贝多芬音乐节的主题。
文化2018年4月1日
Bonn Beethovenfest 1.10.2017 im World Conference Center, Abschlusskonzert mit Bamberger Symphonikern

挥别“遥远的爱人”：贝多芬音乐节落幕

挥别“遥远的爱人”：贝多芬音乐节落幕

以“遥远的爱人”为主题的本届贝多芬音乐节，在向观众呈现了55场音乐会后落下帷幕。德国之声为您回顾本次音乐节的亮点。
文化2017年10月3日
Elisabeth Röckel Porträt von Möller um 1814

贝多芬的罗曼史

贝多芬的罗曼史

据贝多芬青年时期的朋友记述，这位举世闻名的音乐家一直有罗曼史不断。不过，由于社会地位不同或对方已婚，听力丧失、疾病缠身的贝多芬越来越离群索居，终究仍是孤身一人。
音乐2017年9月17日
DW-Aktion „Wir sind Deutschland“ Nike Wagner

专访：“让我在喧嚣的世界静一静”

专访：“让我在喧嚣的世界静一静”

在喧嚣的世界里沉静下来，通过音乐可以做到这一点。波恩贝多芬音乐节主席瓦格纳这样描述今年的音乐节。
文化2017年9月10日
14.07.2016 Doku Richard Wagner und die Juden

瓦格纳身上有多少希特勒？

瓦格纳身上有多少希特勒？

取名“拜罗伊特讨论”的理查德·瓦格纳博物馆的新一轮研讨会围绕“国家社会主义里的瓦格纳”进行。有关此议题，已有大量言论和文字，但讨论远未终止。
文化2017年8月5日
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