Rick Fulker

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应该知道的八位黑人作曲家
应该知道的八位黑人作曲家
有些音乐家早已成名，有些人却被忽略。 Black Lives Matter运动使得黑人音乐家的成就也越来越受到关注。
文化
2020年7月29日
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8 张图
2018贝多芬音乐节：命运之年
2018贝多芬音乐节：命运之年
贝多芬孩童时期演奏过哪些音乐？支撑他不至于自杀的什么是信念？“命运”不仅仅是他手下的一个乐章，也是今年贝多芬音乐节的主题。
文化
2018年4月1日
2018年4月1日
挥别“遥远的爱人”：贝多芬音乐节落幕
挥别“遥远的爱人”：贝多芬音乐节落幕
以“遥远的爱人”为主题的本届贝多芬音乐节，在向观众呈现了55场音乐会后落下帷幕。德国之声为您回顾本次音乐节的亮点。
文化
2017年10月3日
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贝多芬的罗曼史
贝多芬的罗曼史
据贝多芬青年时期的朋友记述，这位举世闻名的音乐家一直有罗曼史不断。不过，由于社会地位不同或对方已婚，听力丧失、疾病缠身的贝多芬越来越离群索居，终究仍是孤身一人。
音乐
2017年9月17日
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专访：“让我在喧嚣的世界静一静”
专访：“让我在喧嚣的世界静一静”
在喧嚣的世界里沉静下来，通过音乐可以做到这一点。波恩贝多芬音乐节主席瓦格纳这样描述今年的音乐节。
文化
2017年9月10日
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瓦格纳身上有多少希特勒？
瓦格纳身上有多少希特勒？
取名“拜罗伊特讨论”的理查德·瓦格纳博物馆的新一轮研讨会围绕“国家社会主义里的瓦格纳”进行。有关此议题，已有大量言论和文字，但讨论远未终止。
文化
2017年8月5日
2017年8月5日
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