Richard Walker

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專訪：美國對華關係跟領導人和政黨無關
專訪：美國對華關係跟領導人和政黨無關
香港大學當代中國與世界研究中心創始主任、中美關係問題專家李成近日在慕尼黑安全會議期間接受了DW採訪，談及中國在俄烏戰爭中所處的兩難境地、美中關係現狀，以及美國大選對於中美關係的可能影響等話題。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
真情還是假意？越走越近的習近平與普丁
真情還是假意？越走越近的習近平與普丁
俄羅斯總統普丁預計將在10月前往北京與中國國家主席習近平會面，這兩個心懷「使命」的大國領導人是如何越走越近的？他們想要實現什麼目標？
政治
2023年9月30日
2023年9月30日
德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係
德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係
德國正在重新思考定位同中國的關係。有專家指出，德國目前面臨艱難的經濟形勢，因此並不想同中國對峙。
政治
2023年6月19日
2023年6月19日
04:09 分鐘
專訪河野太郎：面對中國擴軍 鄰國有必要採取措施
專訪河野太郎：面對中國擴軍 鄰國有必要採取措施
作為西方重要工業國家，德國和日本都面對如何與崛起的中國打交道的難題。而日本作為中國的鄰國，還面對更直接的安全挑戰。德國之聲電視採訪了正在柏林訪問的日本數字大臣河野太郎。他還曾在內閣擔任外交部長和國防部長。
政治
2023年1月17日
2023年1月17日
德國經濟部長：面對中國要「更加謹慎」
德國經濟部長：面對中國要「更加謹慎」
德國經濟部長哈貝克對德國之聲表示，德國需要使其在亞洲的商業利益多樣化，以減少對中國的依賴。烏克蘭戰爭證明了多元化的必要性。
經濟
2022年11月13日
2022年11月13日
德國聯邦議員: 「中國不該干涉台德合作」
德國聯邦議員: 「中國不該干涉台德合作」
德國聯邦議院友台小組本周末將抵台訪問。聯邦議院綠黨籍議員蒂爾‧斯特芬接受德國之聲訪問時強調，德國與台灣的交流合作行之有年，雙方有許多能互相學習借鑑之處。他還表示，台灣向中國人民展示了開放的民主是可行的，民主不是西方專利。
政治
2022年10月1日
2022年10月1日
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