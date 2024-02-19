Richard Walker

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专访：美国对华关系跟领导人和政党无关
专访：美国对华关系跟领导人和政党无关
香港大学当代中国与世界研究中心创始主任、中美关系问题专家李成近日在慕尼黑安全会议期间接受了DW采访，谈及中国在俄乌战争中所处的两难境地、美中关系现状，以及美国大选对于中美关系的可能影响等话题。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
真情还是假意？越走越近的习近平与普京
真情还是假意？越走越近的习近平与普京
俄罗斯总统普京预计将在10月前往北京与中国国家主席习近平会面，这两个心怀“使命”的大国领导人是如何越走越近的？他们想要实现什么目标？
政治
2023年9月30日
2023年9月30日
德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系
德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系
德国正在重新思考定位同中国的关系。有专家指出，德国目前面临艰难的经济形势，因此并不想同中国对峙。
政治
2023年6月19日
2023年6月19日
04:09 分钟
专访河野太郎：面对中国扩军 邻国有必要采取措施
专访河野太郎：面对中国扩军 邻国有必要采取措施
作为西方重要工业国家，德国和日本都面对如何与崛起的中国打交道的难题。而日本作为中国的邻国，还面对更直接的安全挑战。德国之声电视采访了正在柏林访问的日本数字大臣河野太郎。他还曾在内阁担任外交部长和国防部长。
政治
2023年1月17日
2023年1月17日
德国经济部长：面对中国要“更加谨慎”
德国经济部长：面对中国要“更加谨慎”
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
经济
2022年11月13日
2022年11月13日
德国联邦议员: “中国不该干涉台德合作”
德国联邦议员: “中国不该干涉台德合作”
德国联邦议院友台小组本周末将抵台访问。联邦议院绿党籍议员蒂尔·斯特芬接受德国之声访问时强调，德国与台湾的交流合作行之有年，双方有许多能互相学习借鉴之处。他还表示，台湾向中国人民展示了开放的民主是可行的，民主不是西方专利。
政治
2022年10月1日
2022年10月1日
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