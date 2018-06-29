Rachel Stewart

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Belgien - EU-Gipfel in Brüssel- Kanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/AP/O. Matthys)

歐洲難民問題的緣起與現狀

歐洲難民問題的緣起與現狀

如今，德國是歐洲接受難民最多的國家，有97萬難民申請者生活在這裡。2015年是難民人數創下紀錄的一年，總理梅克爾的「開放邊界」政策引發長期的激烈爭議，直到今天。
政治2018年6月29日12 張圖
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維爾茨堡非洲節上的一滴「小清新」

維爾茨堡非洲節上的一滴「小清新」

歌手Mariama正在德國的維爾茨堡（Würzburg）市參加非洲節。她向我們揭秘了她的最新單曲《雨滴》Rain Drops，非常小清新。
文化2018年6月1日02:11 分鐘
Carl-Wolfgang Holzapfel begann im Alter von 17 Jahren gegen die Berliner Mauer zu protestieren

「推牆」的柏林人：要麼它倒，要麼我死

「推牆」的柏林人：要麼它倒，要麼我死

28年2個月零27天前，柏林牆倒塌— 此前，該牆正好問世這麼久。不斷有人試圖翻越柏林牆。一名助人逃跑的前西德人回憶當年歲月，
政治2018年2月5日
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