You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
Rachel Stewart
跳轉至下一欄 Rachel Stewart 的更多報導
Rachel Stewart 的更多報導
歐洲難民問題的緣起與現狀
歐洲難民問題的緣起與現狀
如今，德國是歐洲接受難民最多的國家，有97萬難民申請者生活在這裡。2015年是難民人數創下紀錄的一年，總理梅克爾的「開放邊界」政策引發長期的激烈爭議，直到今天。
政治
2018年6月29日
2018年6月29日
12 張圖
維爾茨堡非洲節上的一滴「小清新」
維爾茨堡非洲節上的一滴「小清新」
歌手Mariama正在德國的維爾茨堡（Würzburg）市參加非洲節。她向我們揭秘了她的最新單曲《雨滴》Rain Drops，非常小清新。
文化
2018年6月1日
2018年6月1日
02:11 分鐘
「推牆」的柏林人：要麼它倒，要麼我死
「推牆」的柏林人：要麼它倒，要麼我死
28年2個月零27天前，柏林牆倒塌— 此前，該牆正好問世這麼久。不斷有人試圖翻越柏林牆。一名助人逃跑的前西德人回憶當年歲月，
政治
2018年2月5日
2018年2月5日
前往首頁