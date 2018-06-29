Rachel Stewart

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欧洲难民问题的缘起与现状
欧洲难民问题的缘起与现状
如今，德国是欧洲接受难民最多的国家，有97万难民申请者生活在这里。2015年是难民人数创下纪录的一年，总理默克尔的“开放边界”政策引发长期的激烈争议，直到今天。
政治
2018年6月29日
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12 张图
维尔茨堡非洲节上的一滴“小清新”
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歌手Mariama正在德国的维尔茨堡（Würzburg）市参加非洲节。她向我们揭秘了她的最新单曲《雨滴》Rain Drops，非常小清新。
文化
2018年6月1日
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02:11 分钟
“推墙”的柏林人：要么它倒，要么我死
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28年2个月零27天前，柏林墙倒塌— 此前，该墙正好问世这么久。不断有人试图翻越柏林墙。一名助人逃跑的前西德人回忆当年岁月，
政治
2018年2月5日
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