Rachel Stewart

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Belgien - EU-Gipfel in Brüssel- Kanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/AP/O. Matthys)

欧洲难民问题的缘起与现状

欧洲难民问题的缘起与现状

如今，德国是欧洲接受难民最多的国家，有97万难民申请者生活在这里。2015年是难民人数创下纪录的一年，总理默克尔的“开放边界”政策引发长期的激烈争议，直到今天。
政治2018年6月29日12 张图
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维尔茨堡非洲节上的一滴“小清新”

维尔茨堡非洲节上的一滴“小清新”

歌手Mariama正在德国的维尔茨堡（Würzburg）市参加非洲节。她向我们揭秘了她的最新单曲《雨滴》Rain Drops，非常小清新。
文化2018年6月1日02:11 分钟
Carl-Wolfgang Holzapfel begann im Alter von 17 Jahren gegen die Berliner Mauer zu protestieren

“推墙”的柏林人：要么它倒，要么我死

“推墙”的柏林人：要么它倒，要么我死

28年2个月零27天前，柏林墙倒塌— 此前，该墙正好问世这么久。不断有人试图翻越柏林墙。一名助人逃跑的前西德人回忆当年岁月，
政治2018年2月5日
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