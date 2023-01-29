Philipp Sandner

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土耳其已與45個非洲國家簽訂了貿易協定

再見中國，你好土耳其？烏干達取消與中企合作

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烏干達取消了與一家中企的合作，轉而向土耳其公司拋出橄欖枝。有土耳其非洲關係專家指出，土耳其近年來增加了在非洲的存在，作為合作夥伴，該國公司不僅在價格，還是在速度和品質方面都不遜色於中國公司。
經濟2023年1月29日
Afrika Kind

告別拳腳教育：南非禁止家長體罰兒童

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全球四分之三的兒童經常受到父母或其他照管人的暴力對待。在非洲，也有許多兒童是家庭中暴力的受害者。南非法院的一項裁決現在明確禁止家長打孩子。
教育2017年11月20日
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