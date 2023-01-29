Philipp Sandner

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土耳其已与45个非洲国家签订了贸易协定

再见中国，你好土耳其？乌干达取消与中企合作

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乌干达取消了与一家中企的合作，转而向土耳其公司抛出橄榄枝。有土耳其非洲关系专家指出，土耳其近年来增加了在非洲的存在，作为合作伙伴，该国公司不仅在价格，还是在速度和质量方面都不逊色于中国公司。
经济2023年1月29日
Afrika Kind

告别拳脚教育：南非禁止家长体罚儿童

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全球四分之三的儿童经常受到父母或其他照管人的暴力对待。在非洲，也有许多儿童是家庭中暴力的受害者。南非法院的一项裁决现在明确禁止家长打孩子。
教育2017年11月20日
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