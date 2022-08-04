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圖片來源： DW
Philipp Bilsky
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評論：佩洛西訪台——重要訊號還是歷史錯誤？
評論：佩洛西訪台——重要訊號還是歷史錯誤？
這值得嗎？佩洛西對台灣的訪問僅僅持續了19個小時，但已經給該地區帶來了巨大影響。德國之聲中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空氣中彌漫著潛在的戰爭威脅，而它涉及的是世界兩大強權、兩大核武國家。
政治
2022年8月4日
2022年8月4日
評論：通篇習近平，滿滿自信心
評論：通篇習近平，滿滿自信心
在中國的政治精英會議之後，一個特別具有爆炸性的衝突卻沒有被提及。這是為什麼？
政治
2021年11月12日
2021年11月12日
專訪王子陶：我給德國和台灣的關係打7分
專訪王子陶：我給德國和台灣的關係打7分
擔任了三年德國在台協會處長的外交官王子陶（Thomas Prinz）即將轉赴尼泊爾任德國大使。在他離開台北前，德國之聲專訪王子陶，探討了台海安全局勢、郭台銘在BNT疫苗採購案中的角色、台積電是否會在德投資等一系列問題。
政治
2021年7月21日
2021年7月21日
評論：中國官媒的荒唐比較
評論：中國官媒的荒唐比較
中國官媒和中國社群網站上的一些網民把美国國會受衝擊事件和香港抗議浪潮作平行比較，指控西方媒體搞雙重道德。這實在荒唐。
政治
2021年1月8日
2021年1月8日
評論：缺乏自信的表現
評論：缺乏自信的表現
中國一次性驅逐了多名外國記者，這是大約三十年來的第一次。德國之聲中文部主任Phlipp Bilsky認為，這是不自信的表現。
政治
2020年2月20日
2020年2月20日
評論：給北京當局的一記耳光
評論：給北京當局的一記耳光
對中國持批判態度的台灣總統蔡英文在此次總統選舉中取得決定性勝利。這給北京當局傳遞了一個明確訊號，也顯示中國試圖施壓影響台灣選舉並不成功。儘管如此，北京對台灣的政策並不會有改變。
政治
2020年1月12日
2020年1月12日
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