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Philipp Bilsky
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Philipp Bilsky 的更多报道
评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？
评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？
这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。
政治
2022年8月4日
2022年8月4日
评论：通篇习近平，满满自信心
评论：通篇习近平，满满自信心
在中国的政治精英会议之后，一个特别具有爆炸性的冲突却没有被提及。这是为什么？
政治
2021年11月12日
2021年11月12日
专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分
专访王子陶：我给德国和台湾的关系打7分
担任了三年德国在台协会处长的外交官王子陶（Thomas Prinz）即将转赴尼泊尔任德国大使。在他离开台北前，德国之声专访王子陶，探讨了台海安全局势、郭台铭在BNT疫苗采购案中的角色、台积电是否会在德投资等一系列问题。
政治
2021年7月21日
2021年7月21日
评论：中国官媒的荒唐比较
评论：中国官媒的荒唐比较
中国官媒和中国社交媒体上的一些网民把美国国会受冲击事件和香港抗议浪潮作平行比较，指控西方媒体搞双重道德。这实在荒唐。
政治
2021年1月8日
2021年1月8日
评论：缺乏自信的表现
评论：缺乏自信的表现
中国一次性驱逐了多名外国记者，这是大约三十年来的第一次。德国之声中文部主任Phlipp Bilsky认为，这是不自信的表现。
政治
2020年2月20日
2020年2月20日
评论：给北京当局的一记耳光
评论：给北京当局的一记耳光
对中国持批判态度的台湾总统蔡英文在此次总统选举中取得决定性胜利。这给北京当局传递了一个明确信号，也显示中国试图施压影响台湾选举并不成功。尽管如此，北京对台湾的政策并不会有改变。
政治
2020年1月12日
2020年1月12日
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