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NASA

全稱美國國家航空航天總署，是美國聯邦政府的一個獨立機構，負責制定、實施美國的民用太空計劃、與開展航空科學暨空間科學的研究。

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深度報導

這張來自NASA（美國宇航局）偵察系統的圖片顯示了小行星2023 BU的軌跡因地球引力而發生的偏移

千鈞一髮: 小行星2023 BU與地球擦肩而過

千鈞一髮: 小行星2023 BU與地球擦肩而過

小行星2023 BU是我們人類遇到的距離地球最近的近地天體——距離地球僅數千公里，這樣的小型太空岩石有可能威脅到我們重要的通信衛星。
技術2023年1月27日
美國與中國的登月競賽越演越烈，未來2年可能決定誰更勝一籌。

太空競賽升溫 NASA憂中國登月聲張主權

太空競賽升溫 NASA憂中國登月聲張主權

中國與美國登月競賽愈趨緊張，美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）1日接受美國媒體Politico採訪時示警，中國宇航員如果登陸月球，可能宣佈對月球領土的主權。
政治2023年1月3日
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探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星

探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星

整整五十年前，美國的阿波羅17號結束了載人登月任務。如今，美國再次開啟登月新篇章，獵戶座飛船完成了繞月飛行返回了地球。儘管此次測試飛行只搭載了假人，但是NASA已經開始暢想載人登陸更遙遠的火星。
技術2022年12月12日01:41 分鐘
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NASA「飛鏢」成功撞擊小行星

NASA「飛鏢」成功撞擊小行星

美國航空航天局9月26日成功以太空飛行器「飛鏢」（Dart）撞擊小行星以改變其運行軌道。這項實驗的目的是測試如何保護地球避免小行星撞地球的危險。
技術2022年9月28日02:26 分鐘
«Artemis»-Mission der Nasa erneut abgebrochen

美國登月火箭發射二次叫停

美國登月火箭發射二次叫停

美國航天局周六再度推遲發射探月火箭計劃。「阿爾忒彌斯1號」在點火前3小時因燃料洩漏中斷發射，目前尚未對第三次發射計劃做出決定。
技術2022年9月4日
China | Eine Long March-5B-3-Trägerrakete

中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡

中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡

上周成功發射的長征五號B火箭，其殘骸本周末墜落於菲律賓巴拉望島附近的海域，美國NASA局長尼爾森發布聲明批評：中國沒有分享具體的軌跡訊息，這些碎片可能會為生命和財產帶來巨大風險。
自然與環境2022年7月31日