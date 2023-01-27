You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
NASA
全稱美國國家航空航天總署，是美國聯邦政府的一個獨立機構，負責制定、實施美國的民用太空計劃、與開展航空科學暨空間科學的研究。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
千鈞一髮: 小行星2023 BU與地球擦肩而過
千鈞一髮: 小行星2023 BU與地球擦肩而過
小行星2023 BU是我們人類遇到的距離地球最近的近地天體——距離地球僅數千公里，這樣的小型太空岩石有可能威脅到我們重要的通信衛星。
技術
2023年1月27日
2023年1月27日
太空競賽升溫 NASA憂中國登月聲張主權
太空競賽升溫 NASA憂中國登月聲張主權
中國與美國登月競賽愈趨緊張，美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）1日接受美國媒體Politico採訪時示警，中國宇航員如果登陸月球，可能宣佈對月球領土的主權。
政治
2023年1月3日
2023年1月3日
探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星
探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星
整整五十年前，美國的阿波羅17號結束了載人登月任務。如今，美國再次開啟登月新篇章，獵戶座飛船完成了繞月飛行返回了地球。儘管此次測試飛行只搭載了假人，但是NASA已經開始暢想載人登陸更遙遠的火星。
技術
2022年12月12日
2022年12月12日
01:41 分鐘
NASA「飛鏢」成功撞擊小行星
NASA「飛鏢」成功撞擊小行星
美國航空航天局9月26日成功以太空飛行器「飛鏢」（Dart）撞擊小行星以改變其運行軌道。這項實驗的目的是測試如何保護地球避免小行星撞地球的危險。
技術
2022年9月28日
2022年9月28日
02:26 分鐘
美國登月火箭發射二次叫停
美國登月火箭發射二次叫停
美國航天局周六再度推遲發射探月火箭計劃。「阿爾忒彌斯1號」在點火前3小時因燃料洩漏中斷發射，目前尚未對第三次發射計劃做出決定。
技術
2022年9月4日
2022年9月4日
中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡
中國火箭殘骸墜菲律賓外海 NASA批：中方未分享軌跡
上周成功發射的長征五號B火箭，其殘骸本周末墜落於菲律賓巴拉望島附近的海域，美國NASA局長尼爾森發布聲明批評：中國沒有分享具體的軌跡訊息，這些碎片可能會為生命和財產帶來巨大風險。
自然與環境
2022年7月31日
2022年7月31日
廣告