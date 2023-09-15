NASA发射北美上空污染排放监测仪

美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。