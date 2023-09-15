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全称美国国家航空航天总署，是美国联邦政府的一个独立机构，负责制定、实施美国的民用太空计划、与开展航空科学暨空间科学的研究。
美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构中执牛耳者，与许多美国国内及国际的组织分享其研究数据。
「不明異常現象」過去常被統稱為「幽浮」，美國NASA週四就此發表了報告，強調嚴謹科學方法的重要，盼能使相關討論不再只是聳動傳聞。儘管專家報告未發現外星生物起源的證據，但NASA局長尼爾森說，他個人相信浩瀚的宇宙存在更多生命。
美国宇航局的顶级科学家表示，各大洲的极端气温并不令人意外。他们认为，2023年有“50-50的可能性”将成为有记录以来最热的一年，明年可能会更热。
4个人共享160平方米的住所，听上去挺不错？可是，这4个人要在这里住上整整一年，不得离开：这是NASA的火星任务测试项目，为将来的载人探火积累宝贵经验。
美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。美国宇航局发射升空的最新设备能够测量整个北美以及相邻地区的空气污染情况。该机构表示，其使命不仅仅是为了研究，而是为了“改善地球上所有人的生活”。
明年参与「阿耳忒弥斯2号」的成员包括第一位女性、第一位非裔人士和第一位加拿大人。这是继「阿波罗」任务结束后，半个世纪以来最引人注目的月球探索任务。
1月底，日本国家天文台设在美国夏威夷的昂星团望远镜拍摄到了一组奇怪的画面：夜空中突然出现了数条绿色激光束，宛如幕布一般快速移动，前后只持续了约1秒。现在，日本国家天文台基本判定，光幕来自一枚中国大气监测卫星。
小行星2023 BU是我们人类遇到的距离地球最近的近地天体——距离地球仅数千公里，这样的小型太空岩石有可能威胁到我们重要的通信卫星。
中國與美國登月競賽愈趨緊張，美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）1日接受美國媒體Politico採訪時示警，中國宇航員如果登陸月球，可能宣佈對月球領土的主權。
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
美国航空航天局9月26日成功以太空飞行器“飞镖”（Dart）撞击小行星以改变其运行轨道。这项实验的目的是测试如何保护地球避免小行星撞地球的危险。
美国航天局周六再度推迟发射探月火箭计划。“阿尔忒弥斯1号”在点火前3小时因燃料泄漏中断发射，目前尚未对第三次发射计划做出决定。
上周成功发射的长征五号B火箭，其残骸本周末坠落于菲律宾巴拉望岛附近的海域，美国NASA局长尼尔森发布声明批评：中国没有分享具体的轨迹信息，这些碎片可能会为生命和财产带来巨大风险。
美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。
日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。
美国宇航局11月23日发射了一枚特殊的航天器，前往探测两枚近地小行星。不过，此次任务的主要目的不是科研，而是测试如何通过冲撞改变小行星飞行轨道。掌握这一科幻电影中常见的技术将有助于未来防范地球遭受小行星撞击。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
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