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Marcel Nadim Aburakia
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來德國是為了逃命 去東京是為了夢想
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本屆東京奧運會與殘奧會上，有29名難民運動員參賽，他們並不代表自己的祖國。因為宗教原因流亡德國的伊朗運動員Saeid Fazloula就是其中之一。
體育
2021年7月23日
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02:19 分鐘
與美共進退 德英也將從阿富汗撤軍
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德國國防部長表示將與美國共進退，將於9月11日前從阿富汗撤軍。目前，德國仍然有1300名士兵駐守在阿富汗。
政治
2021年4月14日
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