Marcel Nadim Aburakia

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来德国是为了逃命 去东京是为了梦想

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本届东京奥运会与残奥会上，有29名难民运动员参赛，他们并不代表自己的祖国。因为宗教原因流亡德国的伊朗运动员Saeid Fazloula就是其中之一。
体育2021年7月23日02:19 分钟
Symbolbild I Deutsche Soldaten in Afghanistan

与美共进退 德英也将从阿富汗撤军

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德国国防部长表示将与美国共进退，将于9月11日前从阿富汗撤军。目前，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗。
政治2021年4月14日
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