Lukas Hansen

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綠色科技：超級回路列車
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運行速度同飛機一樣快，卻不離開地面，環保舒適？對，所謂超回路列車能夠做到。
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2022年6月29日
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「派對之都」柏林：疫情未停 銳舞不止
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2020年8月8日
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2019年12月29日
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