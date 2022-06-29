Lukas Hansen

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綠色科技：超級回路列車

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運行速度同飛機一樣快，卻不離開地面，環保舒適？對，所謂超回路列車能夠做到。
技術2022年6月29日04:02 分鐘
Berlin Menschen feiern in einem Club

「派對之都」柏林：疫情未停 銳舞不止

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過去一段時間在柏林，人們的夜生活受到新冠疫情影響。而這座德國首都「派對之都」的名號絕非浪得虛名，新冠病毒和警察似乎都擋不住人們跟著電子樂勁舞的熱情。
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擊碎所有偏見

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來自巴基斯坦卡拉奇的阿莉婭‧索姆羅有一個不同尋常的夢：摘取奧運拳擊金牌，讓家人，讓巴基斯坦都為她感到驕傲。
體育2019年12月29日03:23 分鐘
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