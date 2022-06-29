Lukas Hansen

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运行速度同飞机一样快，却不离开地面，环保舒适？对，所谓超回路列车能够做到。
技术2022年6月29日04:02 分钟
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过去一段时间在柏林，人们的夜生活受到新冠疫情影响。而这座德国首都“派对之都”的名号绝非浪得虚名，新冠病毒和警察似乎都挡不住人们跟着电子乐劲舞的热情。
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来自巴基斯坦卡拉奇的阿莉娅·索姆罗有一个不同寻常的梦：摘取奥运拳击金牌，让家人，让巴基斯坦都为她感到骄傲。
体育2019年12月29日03:23 分钟
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