Leonie von Hammerstein

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49歐全德國月票開始使用啦！

49歐全德國月票開始使用啦！

德國政府希望為民減負，同時致力於實現氣候目標，從5月1日起引入可以在全德國使用的公共運輸月票，但許多人仍留戀去年9歐的前任月票。
經濟2023年5月1日02:22 分鐘
Deutschland Kombobild | Laschet | Baerbock | Scholz

梅克爾走了 誰來接班？

梅克爾走了 誰來接班？

德國聯邦大選即將在9月舉行。本周伊始，綠黨和保守黨都選擇了他們的總理候選人。德國之聲DW的記者想知道。柏林的年輕人認為誰應該成為他們的總理？答案比預期的要明確一些。
政治2021年4月23日02:54 分鐘
Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden 1989

科尔德勒斯登演講：兩德統一道路上的裡程碑

科尔德勒斯登演講：兩德統一道路上的裡程碑

柏林牆倒塌六周後，時任西德總理柯爾來到东德的德勒斯登。在當時的緊張局勢下，這一天成為德國統一進程中關鍵的一天。
政治2019年12月19日
Deutschland Berlin Wohngipfel im Kanzleramt Proteste

房租瘋漲 公有化是解決辦法？

房租瘋漲 公有化是解決辦法？

本周六（4月6日），人們在多個德國城市舉行反對「瘋狂房租」（Mietenwahnsinn）示威活動。在柏林，一動議組織要求舉行全民公投，對大型住宅開發集團實行公有化。
經濟2019年4月6日
Bildergalerie Trump im Souvenir Shop

川普出恭！另類旅遊紀念品廣受青睞

川普出恭！另類旅遊紀念品廣受青睞

川普任美國總統已經兩年。有關他的紀念品如今頗受歡迎，尤其是當他被醜化之時。德國之聲記者在華盛頓特區的一個紀念品商店逛了一圈。
社會2019年1月19日
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