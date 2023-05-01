Leonie von Hammerstein

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49欧全德国月票开始使用啦！

49欧全德国月票开始使用啦！

德国政府希望为民减负，同时致力于实现气候目标，从5月1日起引入可以在全德国使用的公交月票，但许多人仍留恋去年9欧的前任月票。
经济2023年5月1日02:22 分钟
Deutschland Kombobild | Laschet | Baerbock | Scholz

默克尔走了 谁来接班？

默克尔走了 谁来接班？

德国联邦大选即将在9月举行。本周伊始，绿党和保守党都选择了他们的总理候选人。德国之声DW的记者想知道。柏林的年轻人认为谁应该成为他们的总理？答案比预期的要明确一些。
政治2021年4月23日02:54 分钟
Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden 1989

科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑

科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑

柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
政治2019年12月19日
Deutschland Berlin Wohngipfel im Kanzleramt Proteste

房租疯涨 公有化是解决办法？

房租疯涨 公有化是解决办法？

本周六（4月6日），人们在多个德国城市举行反对“疯狂房租”（Mietenwahnsinn）示威活动。在柏林，一动议组织要求举行全民公投，对大型住宅开发集团实行公有化。
经济2019年4月6日
Bildergalerie Trump im Souvenir Shop

特朗普出恭！另类旅游纪念品广受青睐

特朗普出恭！另类旅游纪念品广受青睐

特朗普任美国总统已经两年。有关他的纪念品如今颇受欢迎，尤其是当他被丑化之时。德国之声记者在华盛顿特区的一个纪念品商店逛了一圈。
社会2019年1月19日
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