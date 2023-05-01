You need to enable JavaScript to run this app.
跳转至内容
跳转至主菜单
跳转到更多DW网站
最新视频
地区
中国
德国
台湾
欧洲
香港
亚洲
主题
人权
新闻自由
法治国家
气候环境
分类
政治
经济
文化
科技创新
电视直播节目
最新视频
焦点
德中关系
全景观看“习马会”
俄罗斯入侵乌克兰
繁
Leonie von Hammerstein
跳转至下一栏 Leonie von Hammerstein 的更多报道
Leonie von Hammerstein 的更多报道
49欧全德国月票开始使用啦！
49欧全德国月票开始使用啦！
德国政府希望为民减负，同时致力于实现气候目标，从5月1日起引入可以在全德国使用的公交月票，但许多人仍留恋去年9欧的前任月票。
经济
2023年5月1日
2023年5月1日
02:22 分钟
默克尔走了 谁来接班？
默克尔走了 谁来接班？
德国联邦大选即将在9月举行。本周伊始，绿党和保守党都选择了他们的总理候选人。德国之声DW的记者想知道。柏林的年轻人认为谁应该成为他们的总理？答案比预期的要明确一些。
政治
2021年4月23日
2021年4月23日
02:54 分钟
科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑
科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑
柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
政治
2019年12月19日
2019年12月19日
房租疯涨 公有化是解决办法？
房租疯涨 公有化是解决办法？
本周六（4月6日），人们在多个德国城市举行反对“疯狂房租”（Mietenwahnsinn）示威活动。在柏林，一动议组织要求举行全民公投，对大型住宅开发集团实行公有化。
经济
2019年4月6日
2019年4月6日
特朗普出恭！另类旅游纪念品广受青睐
特朗普出恭！另类旅游纪念品广受青睐
特朗普任美国总统已经两年。有关他的纪念品如今颇受欢迎，尤其是当他被丑化之时。德国之声记者在华盛顿特区的一个纪念品商店逛了一圈。
社会
2019年1月19日
2019年1月19日
前往首页