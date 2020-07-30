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Konstantin Klein
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2020年新冠疫情中的麥加朝聖
2020年新冠疫情中的麥加朝聖
在正常年份，年年都會有數百萬穆斯林湧向麥加朝聖。但是，由於新冠疫情仍在全球肆虐，只有幾千信徒在嚴守規定的提前下方可前往。
文化
2020年7月30日
2020年7月30日
7 張圖
維基解密：從公眾代理到川普與俄羅斯的幫手？
維基解密：從公眾代理到川普與俄羅斯的幫手？
維基解密在美國被視為對國家安全的威脅。但這並未阻礙現任美國總統之子在選戰中與維基解密一名工作人員通信。
政治
2017年11月15日
2017年11月15日
川普當選一年：他要把美國帶向何方？
川普當選一年：他要把美國帶向何方？
川普喜歡發推文，經常發表缺乏外交辭令的言論，這是人們對他當選一年來的印象。也許這正是他的心計，因為煙幕之後，川普正在對他的國家展開全面重組。
政治
2017年11月8日
2017年11月8日
萬眾以#metoo控訴性侵
萬眾以#metoo控訴性侵
#metoo——「我也經歷過（性侵）」，這一在推特上最新出現的關鍵詞，引來眾多女性控訴性暴力。在韋恩斯坦事件發酵後，很多女性感到：我們的經歷並非偶然的個別事件，我們也不再繼續自責。
文化
2017年10月17日
2017年10月17日
評論：提詞機總统川普
評論：提詞機總统川普
威脅"流氓政權"、同時又彬彬有禮地向聯合國致意。川普在紐約聯合國大會上的講話顯得十分堅定、具備政治家的風范。但是，德國之聲評論員Konstantin Klein擔心，川普馬上又要開始在推特上大放厥詞。
政治
2017年9月20日
2017年9月20日
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