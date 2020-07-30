Konstantin Klein

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2020年新冠疫情中的麦加朝圣
2020年新冠疫情中的麦加朝圣
在正常年份，年年都会有数百万穆斯林涌向麦加朝圣。但是，由于新冠疫情仍在全球肆虐，只有几千信徒在严守规定的提前下方可前往。
文化
2020年7月30日
2020年7月30日
7 张图
维基解密：从公众代理到特朗普与俄罗斯的帮手？
维基解密：从公众代理到特朗普与俄罗斯的帮手？
维基解密在美国被视为对国家安全的威胁。但这并未阻碍现任美国总统之子在选战中与维基解密一名工作人员通信。
政治
2017年11月15日
2017年11月15日
特朗普当选一年：他要把美国带向何方？
特朗普当选一年：他要把美国带向何方？
特朗普喜欢发推文，经常发表缺乏外交辞令的言论，这是人们对他当选一年来的印象。也许这正是他的心计，因为烟幕之后，特朗普正在对他的国家展开全面重组。
政治
2017年11月8日
2017年11月8日
万众以#metoo控诉性侵
万众以#metoo控诉性侵
#metoo——“我也经历过（性侵）”，这一在推特上最新出现的关键词，引来众多女性控诉性暴力。在韦恩斯坦事件发酵后，很多女性感到：我们的经历并非偶然的个别事件，我们也不再继续自责。
文化
2017年10月17日
2017年10月17日
评论：提词机总统特朗普
评论：提词机总统特朗普
威胁"流氓政权"、同时又彬彬有礼地向联合国致意。特朗普在纽约联合国大会上的讲话显得十分坚定、具备政治家的风范。但是，德国之声评论员Konstantin Klein担心，特朗普马上又要开始在推特上大放厥词。
政治
2017年9月20日
2017年9月20日
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