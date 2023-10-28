Kersten Knipp

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在加薩地帶附近備戰的以色列士兵和坦克

以哈戰爭結束之後 加薩政權的五種可能

以哈戰爭結束之後 加薩政權的五種可能

如果以色列軍隊實現了將哈馬斯趕出加薩地帶的既定目標，那麼該地區將群龍無首。戰事結束之後，誰將執掌政權？
衝突2023年10月28日
Israel Feier Unabhängigkeitstag

榮耀與仇恨：以色列復國

榮耀與仇恨：以色列復國

1948年5月14日，劫後餘生的猶太人，迎來了命運的轉折點。然而，七十多年後的今天，猶太人重新擁有自己的國家，究竟是意味著榮耀，還是無盡的災難？這依然是一個充滿爭議的話題。
歷史2023年4月25日14 張圖
Libyen Führer Muammar al-Gaddafi

卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景

卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景

10年前，前利比亞獨裁統治者卡扎菲遭槍擊身亡。自此之後利比亞陷入長年內亂之中，原定於今年12月舉行的議會大選也推遲了。
政治2021年10月20日
今年7月，北京高官在天津接待阿富汗塔利班高級代表

北京希望與阿富汗建立穩定關係

北京希望與阿富汗建立穩定關係

對北京而言，阿富汗國內的礦產資源能帶來的經濟利益雖然重要，但是更重要的是阿富汗國內局勢的穩定以及中國邊境地區的安全。專家認為，北京方面對阿富汗塔利班採取的依舊是觀望的態度。
政治2021年9月14日
Symbolbild Luftangriff Libyen

希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後

希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後

2011年，北約出手，對利比亞境內起來反抗獨裁者卡扎菲的武裝團體提供支持。10年過去了，事實證明，與軍事幹預相連的希望並未能實現。
政治2021年3月19日
China, Russland und Iran beginnen gemeinsame Marineübungen

伊朗與俄、中聯合海上演習 意欲何為？

伊朗與俄、中聯合海上演習 意欲何為？

對伊朗而言，"海上聯合演習 "意味著面子大增，而如果有俄、中兩國參與，更是如此。不過，由此並不形成聯盟，更談不上與中國結盟。
政治2021年2月15日
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