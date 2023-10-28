Kersten Knipp

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在加沙地带附近备战的以色列士兵和坦克

以哈战争结束之后 加沙政权的五种可能

以哈战争结束之后 加沙政权的五种可能

如果以色列军队实现了将哈马斯赶出加沙地带的既定目标，那么该地区将群龙无首。战事结束之后，谁将执掌政权？
冲突2023年10月28日
Israel Feier Unabhängigkeitstag

荣耀与仇恨：以色列复国

荣耀与仇恨：以色列复国

1948年5月14日，劫后余生的犹太人，迎来了命运的转折点。然而，七十多年后的今天，犹太人重新拥有自己的国家，究竟是意味着荣耀，还是无尽的灾难？这依然是一个充满争议的话题。
历史2023年4月25日14 张图
Libyen Führer Muammar al-Gaddafi

卡扎菲死后10年 民主稳定独立仍是利比亚的遥远愿景

卡扎菲死后10年 民主稳定独立仍是利比亚的遥远愿景

10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
政治2021年10月20日
今年7月，北京高官在天津接待阿富汗塔利班高级代表

北京希望与阿富汗建立稳定关系

北京希望与阿富汗建立稳定关系

对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。
政治2021年9月14日
Symbolbild Luftangriff Libyen

希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后

希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后

2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
政治2021年3月19日
China, Russland und Iran beginnen gemeinsame Marineübungen

伊朗与俄、中联合海上演习 意欲何为？

伊朗与俄、中联合海上演习 意欲何为？

对伊朗而言，"海上联合演习 "意味着面子大增，而如果有俄、中两国参与，更是如此。不过，由此并不形成联盟，更谈不上与中国结盟。
政治2021年2月15日
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