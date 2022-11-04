Kay-Alexander Scholz

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德國民調：不足一成民眾認為中國可信
德國民調：不足一成民眾認為中國可信
德國總理此次中國之行是次艱難的旅程，這一點多數德國人心裡也很清楚。民眾對德中關係的關注度，也明顯高於以往。
政治
2022年11月4日
2022年11月4日
疫情籠罩 德國將如何辭舊迎新？
疫情籠罩 德國將如何辭舊迎新？
聖誕節不會禁足，但新年夜禁止施放煙火、夜店狂歡，除此之外，整個聖誕新年假期中，疫苗接種計劃將照常實施。這是聯邦政府和各州政府周二達成的最新防疫措施。
社會
2021年12月22日
2021年12月22日
德國新冠政策錯在哪兒？
德國新冠政策錯在哪兒？
新冠第四波疫情猛烈衝擊德國，引發對當局抗疫政策不當的爭論。問題是否在於政界未能充分聽取科學界意見？聯邦總統也參與了爭論。
社會
2021年11月20日
2021年11月20日
報復歐盟！白俄羅斯用難民當武器
報復歐盟！白俄羅斯用難民當武器
歐盟制裁白俄羅斯之後，盧卡申科政府不但不阻攔、甚至借助蛇頭進行販賣人口。難民進入白俄羅斯之後，借道波蘭直奔德國。8月以來，約4000人被德國收容。
政治
2021年10月24日
2021年10月24日
德國如何迎來第二個新冠之秋？
德國如何迎來第二個新冠之秋？
德國數項最新的新冠抗疫措施逐步上路，新增染疫數字逐漸趨緩，店家紛紛重啟營業，但德國滿60歲以上的老人，還有3百萬人尚未施打疫苗，專家們仍戒慎恐懼。
社會
2021年10月17日
2021年10月17日
打動人心是擴大疫苗接種的制勝法寶？
打動人心是擴大疫苗接種的制勝法寶？
聯邦德國政府籲請公民接種疫苗。然而，接種戰役停滯不前。心理學家們認為，政治和媒體訊息交流中也有失誤。如何才能做得更好呢？
科學
2021年8月22日
2021年8月22日
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