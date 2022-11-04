Kay-Alexander Scholz

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Bundeskanzler Scholz besucht China

德国民调：不足一成民众认为中国可信

德国民调：不足一成民众认为中国可信

德国总理此次中国之行是次艰难的旅程，这一点多数德国人心里也很清楚。民众对德中关系的关注度，也明显高于以往。
政治2022年11月4日
今年圣诞节期间，德国不实施”停摆“措施

疫情笼罩 德国将如何辞旧迎新？

疫情笼罩 德国将如何辞旧迎新？

圣诞节不会禁足，但新年夜禁止施放烟火、夜店狂欢，除此之外，整个圣诞新年假期中，疫苗接种计划将照常实施。这是联邦政府和各州政府周二达成的最新防疫措施。
社会2021年12月22日
Deutschland Coronavirus - Frankfurt am Main

德国新冠政策错在哪儿？

德国新冠政策错在哪儿？

新冠第四波疫情猛烈冲击德国，引发对当局抗疫政策不当的争论。问题是否在于政界未能充分听取科学界意见？联邦总统也参与了争论。
社会2021年11月20日
Deutschland | Flüchtlings-Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器

欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
政治2021年10月24日
Deutschland München | Fußgängerzone

德国如何迎来第二个新冠之秋？ 

德国如何迎来第二个新冠之秋？ 

德国数项最新的新冠抗疫措施逐步上路，新增染疫数字逐渐趋缓，店家纷纷重启营业，但德国满60岁以上的老人，还有3百万人尚未施打疫苗，专家们仍戒慎恐惧。 
社会2021年10月17日
Kinder Jugendliche Impfung Corona

打动人心是扩大疫苗接种的制胜法宝？

打动人心是扩大疫苗接种的制胜法宝？

联邦德国政府吁请公民接种疫苗。然而，接种战役停滞不前。心理学家们认为，政治和媒体信息交流中也有失误。如何才能做得更好呢？
科学2021年8月22日
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