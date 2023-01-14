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Julia Vergin

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Symbolbild Gute Vorsätze

實現新年目標的六個竅門

實現新年目標的六個竅門

鍛煉身體、健康飲食、戒煙：年復一年，很多人在年初的時候制定新年目標，但又年年失敗。現在，我們總結了一些更容易實現這些目標的方法。
文化2023年1月14日
Drogenspürhund vom Hauptzollamt Frankfurt

神奇動物在這裡：誰是動物界的嗅覺冠軍?

神奇動物在這裡：誰是動物界的嗅覺冠軍?

與許多動物相比，人類的嗅覺能力實在平平。猜猜看，世界上哪一種動物嗅覺最靈敏？哪一種動物沒有嗅覺？小提示：對氣味的敏感度可不是由鼻子的大小來決定的。
自然與環境2022年12月24日6 張圖
美英等國的科學家現在證實，新冠病毒的物種跨越發生在武漢華南海鮮市場

新研究：新冠病毒來自武漢華南海鮮市場

新研究：新冠病毒來自武漢華南海鮮市場

最新的兩項由美國學者主導的研究結果顯示，新冠疫情最初爆發於武漢華南海鮮市場。儘管實驗室事故理論仍然沒有被排除，但其可能性被認為十分微小。中國疾控中心的一份研究則認為，該野生動物交易市場並非病毒起源地，但卻是疫情的加速器。
社會2022年3月6日
Symbolbild Männlichkeit Statue

讓我們來談談勃起功能障礙

讓我們來談談勃起功能障礙

陽痿原因眾多：心臟病、糖尿病、抑鬱症等等等等。好在勃起功能障礙可以治療。不過，許多男子出於害羞不看醫生，導致障礙越來越嚴重。
文化2021年10月31日
Leipzig St. Elisabeth-Krankenaus | Neugeborene

接種新冠疫苗會導致不孕不育？

接種新冠疫苗會導致不孕不育？

傳言不新，但言之鑿鑿：接種新冠 COVID-19 疫苗會使您不孕不育——無論男女。這種擔憂有道理嗎？感染新冠本身又有多危險？ 
健康2021年8月8日
Coronavirus SARS-CoV-2 im Elektronenmikroskop

當科學家把自己當作實驗小鼠

當科學家把自己當作實驗小鼠

心理學家大量服用古柯鹼，細菌學家讓蚊子叮咬自己的手臂，物理學家電擊自己的身體……這些科學家的共同之處在於，他們既是科學家，同時又把自己當作實驗小鼠。
科學2021年4月7日7 張圖
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