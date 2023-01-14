You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
Julia Vergin
跳轉至下一欄 Julia Vergin 的更多報導
Julia Vergin 的更多報導
實現新年目標的六個竅門
實現新年目標的六個竅門
鍛煉身體、健康飲食、戒煙：年復一年，很多人在年初的時候制定新年目標，但又年年失敗。現在，我們總結了一些更容易實現這些目標的方法。
文化
2023年1月14日
2023年1月14日
神奇動物在這裡：誰是動物界的嗅覺冠軍?
神奇動物在這裡：誰是動物界的嗅覺冠軍?
與許多動物相比，人類的嗅覺能力實在平平。猜猜看，世界上哪一種動物嗅覺最靈敏？哪一種動物沒有嗅覺？小提示：對氣味的敏感度可不是由鼻子的大小來決定的。
自然與環境
2022年12月24日
2022年12月24日
6 張圖
新研究：新冠病毒來自武漢華南海鮮市場
新研究：新冠病毒來自武漢華南海鮮市場
最新的兩項由美國學者主導的研究結果顯示，新冠疫情最初爆發於武漢華南海鮮市場。儘管實驗室事故理論仍然沒有被排除，但其可能性被認為十分微小。中國疾控中心的一份研究則認為，該野生動物交易市場並非病毒起源地，但卻是疫情的加速器。
社會
2022年3月6日
2022年3月6日
讓我們來談談勃起功能障礙
讓我們來談談勃起功能障礙
陽痿原因眾多：心臟病、糖尿病、抑鬱症等等等等。好在勃起功能障礙可以治療。不過，許多男子出於害羞不看醫生，導致障礙越來越嚴重。
文化
2021年10月31日
2021年10月31日
接種新冠疫苗會導致不孕不育？
接種新冠疫苗會導致不孕不育？
傳言不新，但言之鑿鑿：接種新冠 COVID-19 疫苗會使您不孕不育——無論男女。這種擔憂有道理嗎？感染新冠本身又有多危險？
健康
2021年8月8日
2021年8月8日
當科學家把自己當作實驗小鼠
當科學家把自己當作實驗小鼠
心理學家大量服用古柯鹼，細菌學家讓蚊子叮咬自己的手臂，物理學家電擊自己的身體……這些科學家的共同之處在於，他們既是科學家，同時又把自己當作實驗小鼠。
科學
2021年4月7日
2021年4月7日
7 張圖
顯示更多
前往首頁