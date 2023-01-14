Julia Vergin

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Symbolbild Gute Vorsätze

实现新年目标的六个窍门

实现新年目标的六个窍门

锻炼身体、健康饮食、戒烟：年复一年，很多人在年初的时候制定新年目标，但又年年失败。现在，我们总结了一些更容易实现这些目标的方法。
文化2023年1月14日
Drogenspürhund vom Hauptzollamt Frankfurt

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军?

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军?

与许多动物相比，人类的嗅觉能力实在平平。猜猜看，世界上哪一种动物嗅觉最灵敏？哪一种动物没有嗅觉？小提示：对气味的敏感度可不是由鼻子的大小来决定的。
自然与环境2022年12月24日6 张图
美英等国的科学家现在证实，新冠病毒的物种跨越发生在武汉华南海鲜市场

新研究：新冠病毒来自武汉华南海鲜市场

新研究：新冠病毒来自武汉华南海鲜市场

最新的两项由美国学者主导的研究结果显示，新冠疫情最初爆发于武汉华南海鲜市场。尽管实验室事故理论仍然没有被排除，但其可能性被认为十分微小。中国疾控中心的一份研究则认为，该野生动物交易市场并非病毒起源地，但却是疫情的加速器。
社会2022年3月6日
Symbolbild Männlichkeit Statue

让我们来谈谈勃起功能障碍

让我们来谈谈勃起功能障碍

阳痿原因众多：心脏病、糖尿病、抑郁症等等等等。好在勃起功能障碍可以治疗。不过，许多男子出于害羞不看医生，导致障碍越来越严重。
文化2021年10月31日
Leipzig St. Elisabeth-Krankenaus | Neugeborene

接种新冠疫苗会导致不孕不育？

接种新冠疫苗会导致不孕不育？

传言不新，但言之凿凿：接种新冠 COVID-19 疫苗会使您不孕不育——无论男女。这种担忧有道理吗？感染新冠本身又有多危险？ 
健康2021年8月8日
Coronavirus SARS-CoV-2 im Elektronenmikroskop

当科学家把自己当作实验小鼠

当科学家把自己当作实验小鼠

心理学家大量服用可卡因，细菌学家让蚊子叮咬自己的手臂，物理学家电击自己的身体……这些科学家的共同之处在于，他们既是科学家，同时又把自己当作实验小鼠。
科学2021年4月7日7 张图
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