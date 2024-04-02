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Jens Thurau 的精選報導
德國通過「空中橋樑」向加薩提供援助
從哈馬斯向以色列發動恐怖襲擊至今，以哈戰爭已經持續整整六個月。德國仍在加薩地帶開展哪些援助行動？為什麼德國外交部長貝爾博克稱空投物資只是「杯水車薪」？
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
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大麻是合法 但不能隨便抽
大麻是合法 但不能隨便抽
大麻在德國解禁了：從今年4月開始新法正式上路，不過大麻雖然已經合法，還是有著一定的限制，誰能抽大麻，哪裡能夠拿到大麻？什麼仍然被禁止？為何吸大麻現在合法？
健康
2024年4月2日
2024年4月2日
全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓
全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓
聯合國發布《世界幸福報告》，芬蘭再次蟬聯第一。若單比較亞洲國家，台灣人的幸福指數僅次於新加坡，遠勝中日韓等國。德國為何跌出前20了呢？
文化
2024年3月21日
2024年3月21日
惜字如金的德國總理肖爾茨
惜字如金的德國總理肖爾茨
在面對極右翼勢力時，德國總理肖爾茨明確表態反對。但是在許多其他議題上，他卻過度沉默。不少分析人士認為，肖爾茨總理溝通欠佳，執政聯盟內部爭吵不斷。事實上，肖爾茨總理的民意支持度已經屢探新低。
政治
2024年1月28日
2024年1月28日
美國牽頭，德國是否加入紅海"護航聯盟"？
美國牽頭，德國是否加入紅海"護航聯盟"？
由美國和其他國家發起的"繁榮守護者"行動（Operation Prosperity Guardian）旨在阻止葉門胡塞叛軍領導的紅海航運襲擊。德國是否也會參與？
政治
2023年12月31日
2023年12月31日
財政凍結！德國政府要玩完？
財政凍結！德國政府要玩完？
德國財政部叫停了幾乎全部財政支出。因為此前聯邦憲法法庭的一項裁決，導致德國政府的預算出現了高達600億歐元的缺口。
政治
2023年11月22日
2023年11月22日
德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？
德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？
面對德國日益高漲的反猶太主義，副總理哈貝克立場鮮明： 在一段社群網站视频中，他發表了主旨演講，解釋了為什麼保護以色列是德國的「國家理性」。在這個問題上，德國人又真正是怎麼想的呢？
政治
2023年11月4日
2023年11月4日
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