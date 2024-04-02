  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Thurau Jens Kommentarbild App

Jens Thurau

跳轉至下一欄 Jens Thurau 的精選報導

Jens Thurau 的精選報導

許多家庭失去了住所，也幾乎沒有東西吃

德國通過「空中橋樑」向加薩提供援助

從哈馬斯向以色列發動恐怖襲擊至今，以哈戰爭已經持續整整六個月。德國仍在加薩地帶開展哪些援助行動？為什麼德國外交部長貝爾博克稱空投物資只是「杯水車薪」？
政治2024年4月7日
跳轉至下一欄 Jens Thurau 的更多報導

Jens Thurau 的更多報導

德國新法規定，不能在學校、幼稚園、游樂場等附近抽大麻。

大麻是合法 但不能隨便抽

大麻是合法 但不能隨便抽

大麻在德國解禁了：從今年4月開始新法正式上路，不過大麻雖然已經合法，還是有著一定的限制，誰能抽大麻，哪裡能夠拿到大麻？什麼仍然被禁止？為何吸大麻現在合法？
健康2024年4月2日
若僅考慮亞洲國家排名，台灣的幸福指數排名亞洲第二，僅次於新加坡

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

聯合國發布《世界幸福報告》，芬蘭再次蟬聯第一。若單比較亞洲國家，台灣人的幸福指數僅次於新加坡，遠勝中日韓等國。德國為何跌出前20了呢？
文化2024年3月21日
1月14日，肖爾茨總理參加波茨坦的反對極右翼遊行

惜字如金的德國總理肖爾茨

惜字如金的德國總理肖爾茨

在面對極右翼勢力時，德國總理肖爾茨明確表態反對。但是在許多其他議題上，他卻過度沉默。不少分析人士認為，肖爾茨總理溝通欠佳，執政聯盟內部爭吵不斷。事實上，肖爾茨總理的民意支持度已經屢探新低。
政治2024年1月28日
Huthi Rebellen entführen israelischen Frachter Galaxy Leader im Roten Meer

美國牽頭，德國是否加入紅海"護航聯盟"？

美國牽頭，德國是否加入紅海"護航聯盟"？

由美國和其他國家發起的"繁榮守護者"行動（Operation Prosperity Guardian）旨在阻止葉門胡塞叛軍領導的紅海航運襲擊。德國是否也會參與？
政治2023年12月31日
Bundestagssitzung Robert Habeck Bundeswirtschafts- und Klimaminister (Gruene) mit Bundeskanzler Olaf Scholz

財政凍結！德國政府要玩完？

財政凍結！德國政府要玩完？

德國財政部叫停了幾乎全部財政支出。因為此前聯邦憲法法庭的一項裁決，導致德國政府的預算出現了高達600億歐元的缺口。
政治2023年11月22日
德國經濟部長兼副總理哈貝克（綠黨）周三晚間在各種社群網站平台上发布了一段影片，明確表示不能容忍任何形式的反猶太主義

德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？

德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？

面對德國日益高漲的反猶太主義，副總理哈貝克立場鮮明： 在一段社群網站视频中，他發表了主旨演講，解釋了為什麼保護以色列是德國的「國家理性」。在這個問題上，德國人又真正是怎麼想的呢？
政治2023年11月4日
顯示更多
前往首頁