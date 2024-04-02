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Jens Thurau 的精选报道

许多家庭失去了住所，也几乎没有东西吃

德国通过“空中桥梁”向加沙提供援助

从哈马斯向以色列发动恐怖袭击至今，以哈战争已经持续整整六个月。德国仍在加沙地带开展哪些援助行动？为什么德国外交部长贝尔博克称空投物资只是“杯水车薪”？
政治2024年4月7日
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德国新法规定，不能在学校、幼稚园、游乐场等附近抽大麻。

大麻是合法 但不能随便抽

大麻是合法 但不能随便抽

大麻在德国解禁了：从今年4月开始新法正式上路，不过大麻虽然已经合法，还是有着一定的限制，谁能抽大麻，哪里能够拿到大麻？什么仍然被禁止？为何吸大麻现在合法？
健康2024年4月2日
若仅考虑亚洲国家排名，台湾的幸福指数排名亚洲第二，仅次于新加坡

全球最幸福国家：芬兰霸榜 台湾远超中日韩

全球最幸福国家：芬兰霸榜 台湾远超中日韩

联合国发布《世界幸福报告》，芬兰再次蝉联第一。若单比较亚洲国家，台湾人的幸福指数仅次于新加坡，远胜中日韩等国。德国为何跌出前20了呢？
文化2024年3月21日
1月14日，肖尔茨总理参加波茨坦的反对极右翼游行

惜字如金的德国总理肖尔茨

惜字如金的德国总理肖尔茨

在面对极右翼势力时，德国总理肖尔茨明确表态反对。但是在许多其他议题上，他却过度沉默。不少分析人士认为，肖尔茨总理沟通欠佳，执政联盟内部争吵不断。事实上，肖尔茨总理的民意支持度已经屡探新低。
政治2024年1月28日
Huthi Rebellen entführen israelischen Frachter Galaxy Leader im Roten Meer

美国牵头，德国是否加入红海"护航联盟"？

美国牵头，德国是否加入红海"护航联盟"？

由美国和其他国家发起的"繁荣守护者"行动（Operation Prosperity Guardian）旨在阻止也门胡塞叛军领导的红海航运袭击。德国是否也会参与？
政治2023年12月31日
Bundestagssitzung Robert Habeck Bundeswirtschafts- und Klimaminister (Gruene) mit Bundeskanzler Olaf Scholz

财政冻结！德国政府要玩完？

财政冻结！德国政府要玩完？

德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
政治2023年11月22日
德国经济部长兼副总理哈贝克（绿党）周三晚间在各种社交媒体平台上发布了一段视频，明确表示不能容忍任何形式的反犹太主义

德副总理怒批反犹主义 德国人怎么想？

德副总理怒批反犹主义 德国人怎么想？

面对德国日益高涨的反犹太主义，副总理哈贝克立场鲜明： 在一段社交媒体视频中，他发表了主旨演讲，解释了为什么保护以色列是德国的“国家理性”。在这个问题上，德国人又真正是怎么想的呢？
政治2023年11月4日
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