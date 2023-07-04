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Janina Semenova

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Thumbnail Häusliche Gewalt Symbolbild

德國在打擊家暴方面表現如何？

德國在打擊家暴方面表現如何？

在德國，幾乎平均每三天就有一名女性被其伴侶或者前伴侶殺害。而且，德國的家暴事件還呈現上升趨勢。面對家暴問題，德國已經做了什麼，還需要做什麼？
文化2023年7月4日01:03 分鐘
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德國孩子眼中的新冠疫情

德國孩子眼中的新冠疫情

新冠疫情衝擊了每一個人的生活，孩子們也不例外。他們在教室裡要戴一整天的口罩，許多人連續兩年沒能見到祖父母。孩子們如何看待新冠疫情？在柏林，德國之聲記者和幾個孩子交流了看法。
健康2022年1月5日01:09 分鐘
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悲傷輔導員的悲傷故事

悲傷輔導員的悲傷故事

當父親因感染新冠去世時，Kerstin Fleischer沒能見他最後一面。德國目前正經歷第四波疫情，不少人都要面對與Kerstin相似的命運。
社會2021年11月26日02:20 分鐘
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新冠時期學習的極限

新冠時期學習的極限

在德國，許多學童被困在一個看似無止境的封閉環境中，缺乏動力和前景。 14歲的萊昂德羅有時甚至開始懷疑人生。
社會2021年5月25日02:54 分鐘
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「為了不忘卻」

「為了不忘卻」

Luigi Toscano為400餘位大屠殺倖存者拍下照片，提醒人們不要忘卻這段歷史。對於這位德國攝影師而言，這是在與時間賽跑，也是在挑戰自己的情感極限。
文化2021年2月14日02:48 分鐘
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解密深度換臉

解密深度換臉

深度換臉（Deepfake)是深度圖像生成技術的一種應用。很多時候用的是生成對抗網絡（GAN)，同時訓練一個生成器和一個鑑別器。
技術2020年2月23日01:56 分鐘
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