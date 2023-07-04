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Janina Semenova
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德國在打擊家暴方面表現如何？
德國在打擊家暴方面表現如何？
在德國，幾乎平均每三天就有一名女性被其伴侶或者前伴侶殺害。而且，德國的家暴事件還呈現上升趨勢。面對家暴問題，德國已經做了什麼，還需要做什麼？
文化
2023年7月4日
2023年7月4日
01:03 分鐘
德國孩子眼中的新冠疫情
德國孩子眼中的新冠疫情
新冠疫情衝擊了每一個人的生活，孩子們也不例外。他們在教室裡要戴一整天的口罩，許多人連續兩年沒能見到祖父母。孩子們如何看待新冠疫情？在柏林，德國之聲記者和幾個孩子交流了看法。
健康
2022年1月5日
2022年1月5日
01:09 分鐘
悲傷輔導員的悲傷故事
悲傷輔導員的悲傷故事
當父親因感染新冠去世時，Kerstin Fleischer沒能見他最後一面。德國目前正經歷第四波疫情，不少人都要面對與Kerstin相似的命運。
社會
2021年11月26日
2021年11月26日
02:20 分鐘
新冠時期學習的極限
新冠時期學習的極限
在德國，許多學童被困在一個看似無止境的封閉環境中，缺乏動力和前景。 14歲的萊昂德羅有時甚至開始懷疑人生。
社會
2021年5月25日
2021年5月25日
02:54 分鐘
「為了不忘卻」
「為了不忘卻」
Luigi Toscano為400餘位大屠殺倖存者拍下照片，提醒人們不要忘卻這段歷史。對於這位德國攝影師而言，這是在與時間賽跑，也是在挑戰自己的情感極限。
文化
2021年2月14日
2021年2月14日
02:48 分鐘
解密深度換臉
解密深度換臉
深度換臉（Deepfake)是深度圖像生成技術的一種應用。很多時候用的是生成對抗網絡（GAN)，同時訓練一個生成器和一個鑑別器。
技術
2020年2月23日
2020年2月23日
01:56 分鐘
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