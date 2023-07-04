Janina Semenova

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Thumbnail Häusliche Gewalt Symbolbild

德国在打击家暴方面表现如何？

德国在打击家暴方面表现如何？

在德国，几乎平均每三天就有一名女性被其伴侣或者前伴侣杀害。而且，德国的家暴事件还呈现上升趋势。面对家暴问题，德国已经做了什么，还需要做什么？
文化2023年7月4日01:03 分钟
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德国孩子眼中的新冠疫情

德国孩子眼中的新冠疫情

新冠疫情冲击了每一个人的生活，孩子们也不例外。他们在教室里要戴一整天的口罩，许多人连续两年没能见到祖父母。孩子们如何看待新冠疫情？在柏林，德国之声记者和几个孩子交流了看法。
健康2022年1月5日01:09 分钟
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悲伤辅导员的悲伤故事

悲伤辅导员的悲伤故事

当父亲因感染新冠去世时，Kerstin Fleischer没能见他最后一面。德国目前正经历第四波疫情，不少人都要面对与Kerstin相似的命运。
社会2021年11月26日02:20 分钟
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新冠时期学习的极限

新冠时期学习的极限

在德国，许多学童被困在一个看似无止境的封闭环境中，缺乏动力和前景。 14岁的莱昂德罗有时甚至开始怀疑人生。
社会2021年5月25日02:54 分钟
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“为了不忘却”

“为了不忘却”

Luigi Toscano为400余位大屠杀幸存者拍下照片，提醒人们不要忘却这段历史。对于这位德国摄像师而言，这是在与时间赛跑，也是在挑战自己的情感极限。
文化2021年2月14日02:48 分钟
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解密深度换脸

解密深度换脸

深度换脸（Deepfake)是深度图像生成技术的一种应用。很多时候用的是生成对抗网络（GAN)，同时训练一个生成器和一个鉴别器。
技术2020年2月23日01:56 分钟
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