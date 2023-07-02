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德國駐美大使: 德美關係必須適應當下現實
德國駐美大使: 德美關係必須適應當下現實
即將卸任的德國駐美國大使哈伯（Emily Haber）告訴德國之聲，俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及德國和美國對此的反應，將決定華盛頓和柏林之間的未來關係。
政治
2023年7月2日
2023年7月2日
美國能源工業在戰爭危機中獲利
美國能源工業在戰爭危機中獲利
美國北達科他州正在經歷化石能源的復興。因為俄烏戰爭而出現的全球能源危機，為美國的石油天然氣產業提供了機遇。
經濟
2022年8月11日
2022年8月11日
04:16 分鐘
美國共和黨保守派向自由派「宣戰」
美國共和黨保守派向自由派「宣戰」
共和黨強硬的保守派在保守派政治行動會議（CPAC）上表現出了必勝的決心。川普等右翼明星發表演講，其中夾雜著戰爭言辭。
政治
2022年8月7日
2022年8月7日
為世界末日做準備 新興商業模式受歡迎
為世界末日做準備 新興商業模式受歡迎
你擔心末日降臨嗎？如果真有那麼一天，或者是，社會秩序出現崩潰大亂了怎麼辦？Drew Miller打造的避難所設備齊全，人們可以花錢申請會員，萬一那一天真的來臨，他們可以在一個殘酷的世界裡生存下來。
經濟
2022年7月31日
2022年7月31日
01:53 分鐘
美國掀起建造豪華防空洞熱潮
美國掀起建造豪華防空洞熱潮
對於俄羅斯的擔憂正從烏克蘭蔓延到美國。在那裡，人們對私人地下掩體的需求蓬勃發展。DW記者Ines Pohl訪問了美國的一個大型防空洞工廠，該工廠正在為客戶建造豪華的庇護所。
社會
2022年6月6日
2022年6月6日
02:46 分鐘
評論: 拜登可能是最後一位跨大西洋派白宮主人
評論: 拜登可能是最後一位跨大西洋派白宮主人
受疫情和通膨等因素的影響，美國總統拜登的民意支持率非常糟糕。但拜登總統發表的首次國情咨文中，他還是犧牲了內政話題，而側重於美歐關係。德國之聲記者Ines Pohl認為，僅此一點，拜登就應該贏得尊重和謝意。
政治
2022年3月2日
2022年3月2日
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