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哈伯（Emily Haber ）即將退休，她自2018年起擔任德國駐美國大使

德國駐美大使: 德美關係必須適應當下現實

德國駐美大使: 德美關係必須適應當下現實

即將卸任的德國駐美國大使哈伯（Emily Haber）告訴德國之聲，俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及德國和美國對此的反應，將決定華盛頓和柏林之間的未來關係。
政治2023年7月2日
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美國能源工業在戰爭危機中獲利

美國能源工業在戰爭危機中獲利

美國北達科他州正在經歷化石能源的復興。因為俄烏戰爭而出現的全球能源危機，為美國的石油天然氣產業提供了機遇。
經濟2022年8月11日04:16 分鐘
CPAC-Konferenz in Texas | Donald Trump

美國共和黨保守派向自由派「宣戰」

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共和黨強硬的保守派在保守派政治行動會議（CPAC）上表現出了必勝的決心。川普等右翼明星發表演講，其中夾雜著戰爭言辭。
政治2022年8月7日
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為世界末日做準備 新興商業模式受歡迎

為世界末日做準備 新興商業模式受歡迎

你擔心末日降臨嗎？如果真有那麼一天，或者是，社會秩序出現崩潰大亂了怎麼辦？Drew Miller打造的避難所設備齊全，人們可以花錢申請會員，萬一那一天真的來臨，他們可以在一個殘酷的世界裡生存下來。
經濟2022年7月31日01:53 分鐘
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美國掀起建造豪華防空洞熱潮 

美國掀起建造豪華防空洞熱潮 

對於俄羅斯的擔憂正從烏克蘭蔓延到美國。在那裡，人們對私人地下掩體的需求蓬勃發展。DW記者Ines Pohl訪問了美國的一個大型防空洞工廠，該工廠正在為客戶建造豪華的庇護所。
社會2022年6月6日02:46 分鐘
USA Präsident Joe Biden Rede zur Lage der Nation

評論: 拜登可能是最後一位跨大西洋派白宮主人

評論: 拜登可能是最後一位跨大西洋派白宮主人

受疫情和通膨等因素的影響，美國總統拜登的民意支持率非常糟糕。但拜登總統發表的首次國情咨文中，他還是犧牲了內政話題，而側重於美歐關係。德國之聲記者Ines Pohl認為，僅此一點，拜登就應該贏得尊重和謝意。
政治2022年3月2日
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