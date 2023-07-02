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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰
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哈伯（Emily Haber ）即将退休，她自2018年起担任德国驻美国大使

德国驻美大使: 德美关系必须适应当下现实

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即将卸任的德国驻美国大使哈伯（Emily Haber）告诉德国之声，俄罗斯在乌克兰的战争以及德国和美国对此的反应，将决定华盛顿和柏林之间的未来关系。
政治2023年7月2日
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美国能源工业在战争危机中获利

美国能源工业在战争危机中获利

美国北达科他州正在经历化石能源的复兴。因为俄乌战争而出现的全球能源危机，为美国的石油天然气产业提供了机遇。
经济2022年8月11日04:16 分钟
CPAC-Konferenz in Texas | Donald Trump

美国共和党保守派向自由派“宣战”

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共和党强硬的保守派在保守派政治行动会议（CPAC）上表现出了必胜的决心。特朗普等右翼明星发表演讲，其中夹杂着战争言辞。
政治2022年8月7日
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为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎

为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎

你担心末日降临吗？如果真有那么一天，或者是，社会秩序出现崩溃大乱了怎么办？Drew Miller打造的避难所设备齐全，人们可以花钱申请会员，万一那一天真的来临，他们可以在一个残酷的世界里生存下来。
经济2022年7月31日01:53 分钟
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美国掀起建造豪华防空洞热潮 

美国掀起建造豪华防空洞热潮 

对于俄罗斯的担忧正从乌克兰蔓延到美国。在那里，人们对私人地下掩体的需求蓬勃发展。DW记者Ines Pohl访问了美国的一个大型防空洞工厂，该工厂正在为客户建造豪华的庇护所。
社会2022年6月6日02:46 分钟
USA Präsident Joe Biden Rede zur Lage der Nation

评论: 拜登可能是最后一位跨大西洋派白宫主人

评论: 拜登可能是最后一位跨大西洋派白宫主人

受疫情和通胀等因素的影响，美国总统拜登的民意支持率非常糟糕。但拜登总统发表的首次国情咨文中，他还是牺牲了内政话题，而侧重于美欧关系。德国之声记者Ines Pohl认为，仅此一点，拜登就应该赢得尊重和谢意。
政治2022年3月2日
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