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Ines Pohl
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如果川普再度當選 世界會變成什麼樣？
如果川普再度當選 世界會變成什麼樣？
至今為止的民意調查都顯示川普可能再次成為美國總統。儘管距離大選還有將近一年的時間，國際組織與各國政府都已開始為川普再度任職總統後可能發生的事做準備。
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
03:24 分鐘
評論：縱有四年川普 不忘文明與尊嚴
評論：縱有四年川普 不忘文明與尊嚴
此間，越來越多的德國人無法理解美國；某些人甚至對之厭惡。其實，若能細加審視，或有助益。因為恰恰是現在，人們可以學到不少東西。德國之聲駐華盛頓首席記者Ines Pohl有以下6點思考。
政治
2020年6月9日
2020年6月9日
評論：在德猶太人有生命危險
評論：在德猶太人有生命危險
猶太人最重要節日——贖罪日那天，在哈勒（Halle）猶太教堂做禮拜的人們儌倖免遭一新納粹分子的大規模謀殺。德國之聲主編Ines Pohl指出，對反猶太主義不能視若等閒。
社會
2019年10月10日
2019年10月10日
評論：德國何去何從
評論：德國何去何從
2019年9月1日不只是一個歷史性日子。就在這一天，右翼民粹主義的德國另類選擇黨在兩州議會選舉中獲該黨迄今最好的选举結果。德國之聲主編Ines Pohl認為，它凸顯了德國目前所處的困境。
政治
2019年9月2日
2019年9月2日
評論：作案者的來源扮演何種角色？
評論：作案者的來源扮演何種角色？
這樁案件必將在德國社會引發廣泛的社會爭論。德國之聲總編Ines Pohl指出，因此，報導出全部真實便更其重要。
政治
2019年7月30日
2019年7月30日
評論：困難時刻的良好選擇
評論：困難時刻的良好選擇
懸念保持到了最後一刻：馮‧德萊恩當選歐委會主席。德國之聲總編Ines Pohl認為，最終產生決定性作用的有兩個因素：出色的競選演說、沒有替代人選的現實情況。
政治
2019年7月17日
2019年7月17日
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