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如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？
如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？
至今为止的民意调查都显示特朗普可能再次成为美国总统。尽管距离大选还有将近一年的时间，国际组织与各国政府都已开始为特朗普再度任职总统后可能发生的事做准备。
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
03:24 分钟
评论：纵有四年特朗普 不忘文明与尊严
评论：纵有四年特朗普 不忘文明与尊严
此间，越来越多的德国人无法理解美国；某些人甚至对之厌恶。其实，若能细加审视，或有助益。因为恰恰是现在，人们可以学到不少东西。德国之声驻华盛顿首席记者Ines Pohl有以下6点思考。
政治
2020年6月9日
2020年6月9日
评论：在德犹太人有生命危险
评论：在德犹太人有生命危险
犹太人最重要节日——赎罪日那天，在哈勒（Halle）犹太教堂做礼拜的人们侥幸免遭一新纳粹分子的大规模谋杀。德国之声主编Ines Pohl指出，对反犹太主义不能视若等闲。
社会
2019年10月10日
2019年10月10日
评论：德国何去何从
评论：德国何去何从
2019年9月1日不只是一个历史性日子。就在这一天，右翼民粹主义的德国选项党在两州议会选举中获该党迄今最好的选举结果。德国之声主编Ines Pohl认为，它凸显了德国目前所处的困境。
政治
2019年9月2日
2019年9月2日
评论：作案者的来源扮演何种角色？
评论：作案者的来源扮演何种角色？
这桩案件必将在德国社会引发广泛的社会争论。德国之声总编Ines Pohl指出，因此，报道出全部真实便更其重要。
政治
2019年7月30日
2019年7月30日
评论：困难时刻的良好选择
评论：困难时刻的良好选择
悬念保持到了最后一刻：冯·德莱恩当选欧委会主席。德国之声总编Ines Pohl认为，最终产生决定性作用的有两个因素：出色的竞选演说、没有替代人选的现实情况。
政治
2019年7月17日
2019年7月17日
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