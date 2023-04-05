  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

Ines Eisele

跳轉至下一欄 Ines Eisele 的更多報導

Ines Eisele 的更多報導

俄羅斯華格納集團雇傭兵3月底在巴赫穆特巡邏

俄烏戰爭中最血腥的戰鬥——巴赫穆特爭奪戰

俄烏戰爭中最血腥的戰鬥——巴赫穆特爭奪戰

對巴赫穆特的爭奪被認為是俄烏戰爭中持續時間最長、最血腥的戰鬥，雙方均傷亡慘重。這座城市的局勢未來會如何發展，為何巴赫穆特如此重要？
政治2023年4月5日
1931年的甘地

事實核查：關於「聖雄」甘地的四個傳言

事實核查：關於「聖雄」甘地的四個傳言

1948年1月30日，印度獨立運動領袖人物甘地遇刺。在此後的75年時間裡，關於他的各類流言一直甚囂塵上：甘地是否和希特勒有著友好關係？他是否是種族主義者？他是否有著特殊性生活偏好？
歷史2023年1月29日
Ukraine Saporischschja-Region | erntereifes Getreidefeld

俄烏戰爭與全球糧食：你該知道的五個事實

俄烏戰爭與全球糧食：你該知道的五個事實

圍繞滯留在烏克蘭的糧食的爭端似乎有瞭解決方案，該國同俄羅斯就恢復糧食出口達成協議。對世界而言，它意味著什麼？
經濟2022年7月27日
Faktencheck Bildkombo | Maryana Naumowa und Arnold Schwarzenegger

事實核查：為何俄舉重冠軍對阿諾的回應是錯誤的？

事實核查：為何俄舉重冠軍對阿諾的回應是錯誤的？

俄羅斯外交部公開了一支該國舉重運動員娜莫娃對阿諾‧史瓦辛格的回應影片，內容聲稱烏克蘭被新納粹征服，俄羅斯沒有攻擊平民。這些說法是錯誤的。
政治2022年3月26日
Ukraine | Training Luftwaffe | Kampfjet Mig-29

事實核查：「基輔幽靈」真有其人嗎？

事實核查：「基輔幽靈」真有其人嗎？

一名擊落了俄軍6架敵機的飛行員的故事在戰火中的烏克蘭流傳。這位被稱為「基輔幽靈」的傳奇人物是真的嗎？請看德國之聲事實核查。
媒體2022年3月1日
external

事實核查：有關烏克蘭戰爭的5個假畫面

事實核查：有關烏克蘭戰爭的5個假畫面

俄羅斯入侵烏克蘭後，戰場畫面和影片洪水般湧上網路，但其中有很多都是假的，如果分享，需要認真核實。
政治2022年2月28日03:27 分鐘
顯示更多
前往首頁