Ines Eisele

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俄乌战争中最血腥的战斗——巴赫穆特争夺战
俄乌战争中最血腥的战斗——巴赫穆特争夺战
对巴赫穆特的争夺被认为是俄乌战争中持续时间最长、最血腥的战斗，双方均伤亡惨重。这座城市的局势未来会如何发展，为何巴赫穆特如此重要？
政治
2023年4月5日
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事实核查：关于“圣雄”甘地的四个传言
事实核查：关于“圣雄”甘地的四个传言
1948年1月30日，印度独立运动领袖人物甘地遇刺。在此后的75年时间里，关于他的各类流言一直甚嚣尘上：甘地是否和希特勒有着友好关系？他是否是种族主义者？他是否有着特殊性生活偏好？
历史
2023年1月29日
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俄乌战争与全球粮食：你该知道的五个事实
俄乌战争与全球粮食：你该知道的五个事实
围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？
经济
2022年7月27日
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事实核查：为何俄举重冠军对阿诺的回应是错误的？
事实核查：为何俄举重冠军对阿诺的回应是错误的？
俄罗斯外交部公开了一支该国举重运动员娜莫娃对阿诺·施瓦辛格的回应视频，内容声称乌克兰被新纳粹征服，俄罗斯没有攻击平民。这些说法是错误的。
政治
2022年3月26日
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事实核查：“基辅幽灵”真有其人吗？
事实核查：“基辅幽灵”真有其人吗？
一名击落了俄军6架敌机的飞行员的故事在战火中的乌克兰流传。这位被称为“基辅幽灵”的传奇人物是真的吗？请看德国之声事实核查。
媒体
2022年3月1日
2022年3月1日
事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面
事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面
俄罗斯入侵乌克兰后，战场画面和视频洪水般涌上互联网，但其中有很多都是假的，如果分享，需要认真核实。
政治
2022年2月28日
2022年2月28日
03:27 分钟
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