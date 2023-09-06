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Henrik Böhme

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中國電動汽車製造商比亞迪的海豹（SEALU）車型

慕尼黑國際車展：中國車企大秀肌肉

慕尼黑國際車展：中國車企大秀肌肉

2023年慕尼黑國際汽車展開幕，中國電動汽車製造商高調登場，在德國汽車製造商的地盤上大秀肌肉。有人說，這次車展之後，市場將會改天換地。
技術2023年9月6日
Hamburger Hafen Containerterminal Symbolbild Rezession

德國又成歐洲「病夫」了？

德國又成歐洲「病夫」了？

德國經濟陷入停滯，未來也看不到好轉的跡象。過去數年的多重危機暴露了德國經濟模式的弱點。
經濟2023年8月6日
本周一，聯合國秘書長古特雷斯已出此言："一個充滿不滿情緒的冬天正在地平線上出現。"   

評論：充滿不滿情緒的冬天

評論：充滿不滿情緒的冬天

德國將陷入衰退：這一場景不是沒有預告的。冬季降至。這個冬天會變得很難熬。人們只能企盼它不至太冷。德國之聲經濟部記者Henrik Böhme認為，歐洲正面臨考驗。
經濟2022年10月2日
Deutschland | Schiffsunfall in Hamburg

評論：德國需要新的經濟模式

評論：德國需要新的經濟模式

德國富足的生活，在很大程度上得益於廉價的能源進口。但隨著俄烏戰爭的爆發，廉價能源正在成為歷史。
政治2022年4月8日
據德國聯邦統計局2022年1月6日初步估計，德國2021年年度通膨率將攀升至3.1%，推高通膨的主要是快速上漲的能源價格、供應瓶頸等原因

評論：一個叫做通貨膨脹的幽靈

評論：一個叫做通貨膨脹的幽靈

2021年，德國的通貨膨脹率攀升至近30年來的最高水準。德國之聲評論員Henrik Böhme指出，比起其他國家的人，德國人尤其害怕通貨膨脹、貨幣貶值，但其實（尚且）無需過於恐慌。
經濟2022年1月6日
汽油和柴油價格在德國飆升。

評論：為什麼能源價格飆升是一個好消息？

評論：為什麼能源價格飆升是一個好消息？

能源價格不斷飆升，讓消費者難以相信自己的眼睛。德國之聲評論員Henrik Böhme認為，對於走向氣候中立的經濟轉型而言，這是一個好消息。
自然與環境2021年10月30日
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