You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
Henrik Böhme
跳轉至下一欄 Henrik Böhme 的更多報導
Henrik Böhme 的更多報導
慕尼黑國際車展：中國車企大秀肌肉
慕尼黑國際車展：中國車企大秀肌肉
2023年慕尼黑國際汽車展開幕，中國電動汽車製造商高調登場，在德國汽車製造商的地盤上大秀肌肉。有人說，這次車展之後，市場將會改天換地。
技術
2023年9月6日
2023年9月6日
德國又成歐洲「病夫」了？
德國又成歐洲「病夫」了？
德國經濟陷入停滯，未來也看不到好轉的跡象。過去數年的多重危機暴露了德國經濟模式的弱點。
經濟
2023年8月6日
2023年8月6日
評論：充滿不滿情緒的冬天
評論：充滿不滿情緒的冬天
德國將陷入衰退：這一場景不是沒有預告的。冬季降至。這個冬天會變得很難熬。人們只能企盼它不至太冷。德國之聲經濟部記者Henrik Böhme認為，歐洲正面臨考驗。
經濟
2022年10月2日
2022年10月2日
評論：德國需要新的經濟模式
評論：德國需要新的經濟模式
德國富足的生活，在很大程度上得益於廉價的能源進口。但隨著俄烏戰爭的爆發，廉價能源正在成為歷史。
政治
2022年4月8日
2022年4月8日
評論：一個叫做通貨膨脹的幽靈
評論：一個叫做通貨膨脹的幽靈
2021年，德國的通貨膨脹率攀升至近30年來的最高水準。德國之聲評論員Henrik Böhme指出，比起其他國家的人，德國人尤其害怕通貨膨脹、貨幣貶值，但其實（尚且）無需過於恐慌。
經濟
2022年1月6日
2022年1月6日
評論：為什麼能源價格飆升是一個好消息？
評論：為什麼能源價格飆升是一個好消息？
能源價格不斷飆升，讓消費者難以相信自己的眼睛。德國之聲評論員Henrik Böhme認為，對於走向氣候中立的經濟轉型而言，這是一個好消息。
自然與環境
2021年10月30日
2021年10月30日
顯示更多
前往首頁